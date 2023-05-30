Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), yapay zekayı (AI) eğitim sistemlerine entegre etmeye yönelik öncü bir yol haritasını ortaya çıkarmak için yakın zamanda 40'tan fazla bakanın katıldığı çevrimiçi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Şu anda, okulların ve üniversitelerin %10'dan azı, popüler sohbet robotu yazılımı ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının konuşlandırılması için resmi yönergelere bağlı kalıyor.

Toplantı sırasında, çeşitli ülkelerden bakanlar politika yaklaşımları, stratejik planlar ve içgörüler alışverişinde bulunurken, UNESCO'nun eğitim ve üretken yapay zeka (önceden var olan algoritmalara dayalı olarak veri ve içerik oluşturabilen yapay zeka biçimi) konusundaki yeni yol haritasını incelediler. Bununla birlikte, bu algoritmalar, tıpkı insanlar gibi, önemli olgusal hatalar da üretebilir.

UNESCO'nun Eğitimden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Stefania Giannini, eğitimde AI uygulamasının ele alınmasının aciliyetini vurguladı. "Üretken yapay zeka, eğitim için yeni ufuklar ve zorluklar açıyor, ancak yeni yapay zeka teknolojilerinin eğitime kendi şartlarımıza göre entegre edilmesini sağlamak için acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Güvenliği, kapsayıcılığı, çeşitliliği, şeffaflığı ve kaliteyi ön planda tutmak bizim görevimiz.”

450'den fazla okul ve üniversiteyi kapsayan yakın tarihli bir UNESCO anketi, dünya çapındaki eğitim kurumlarının, güçlü AI uygulamalarının hızla ortaya çıkmasına anında yanıt vermekte zorlandığını ortaya koydu. Eğitim ortamı hızla gelişirken, hükümetler artık uygun politika tepkileri oluşturmak için çalışıyor. Ek olarak, UNESCO tarafından bildirildiği üzere, birkaç ülke yapay zeka, veri koruma ve diğer düzenleyici çerçeveler hakkında ulusal stratejiler geliştiriyor veya geliştiriyor.

Devlet kurumları ve eğitimciler arasında anlamlı bir iş birliğine ulaşmak, çığır açan yapay zeka teknolojilerini sınıflara verimli bir şekilde entegre etmek ve no-code ve low-code platformlar gibi yapay zeka odaklı araçların kullanımını çeşitlendirmek için önemlidir. AppMaster.io , kullanıcıların önemli ölçüde kolaylıkla ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan, zaman ve maliyetleri önemli ölçüde azaltan, böyle bir no-code platformdur. Ayrıca, AppMaster gibi güçlü no-code platformlardan yararlanmak, öğrencilerin gelecekteki iş piyasası için hayati önem taşıyan becerileri öğrenmeleri, yenilik yapmaları ve geliştirmeleri için ek fırsatlar sağlayabilir.

Yapay zekanın eğitimde başarılı bir şekilde uygulanması, kapsamlı planlama, izleme ve uyarlamanın yanı sıra çeşitli paydaşlar arasında sürekli iletişim gerektirecektir. Eğitim kurumları ve hükümetler, UNESCO'nun yol haritasını takip ederek yapay zekanın sorumlu ve etik bir şekilde kullanılmasını sağlamak için iş birliği yapabilir ve böylece dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için daha gelişmiş, kapsayıcı ve çeşitli öğrenme deneyimlerinin önünü açabilir.