L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha recentemente ospitato un incontro online di oltre 40 ministri per svelare una tabella di marcia pionieristica per l'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nei sistemi educativi. Attualmente, meno del 10% delle scuole e delle università aderisce a linee guida formali per l'impiego di strumenti di IA, come il popolare chatbot ChatGPT.

Durante l'incontro, i ministri di diversi Paesi si sono scambiati approcci politici, piani strategici e approfondimenti, esaminando la nuova roadmap dell'UNESCO sull'istruzione e l'IA generativa, una forma di IA in grado di creare dati e contenuti sulla base di algoritmi preesistenti. Tuttavia, questi algoritmi possono anche produrre errori significativi, proprio come gli esseri umani.

Stefania Giannini, vicedirettore generale dell'UNESCO per l'istruzione, ha sottolineato l'urgenza di affrontare l'implementazione dell'IA nell'istruzione. Ha dichiarato: "L'IA generativa apre nuovi orizzonti e sfide per l'istruzione, ma dobbiamo agire con urgenza per garantire che le nuove tecnologie IA siano integrate nell'istruzione alle nostre condizioni. È nostro dovere dare priorità a sicurezza, inclusione, diversità, trasparenza e qualità".

Un recente sondaggio dell'UNESCO, che ha coinvolto oltre 450 scuole e università, ha rivelato che le istituzioni educative di tutto il mondo hanno difficoltà ad elaborare risposte immediate al rapido emergere di potenti applicazioni di IA. Con la rapida evoluzione del panorama educativo, i governi si stanno impegnando per definire risposte politiche adeguate. Inoltre, diversi Paesi stanno sviluppando o perfezionando strategie nazionali sull'IA, sulla protezione dei dati e su altri quadri normativi, come riportato dall'UNESCO.

Una collaborazione significativa tra le istituzioni governative e gli educatori è importante per integrare in modo efficiente le tecnologie innovative dell'IA nelle classi e per diversificare l'utilizzo di strumenti guidati dall'IA, come ad esempio le piattaforme no-code e low-code.

Il successo dell'implementazione dell'IA nel settore dell'istruzione richiederà una pianificazione, un monitoraggio e un adattamento accurati, nonché una comunicazione continua tra le varie parti interessate. Seguendo la tabella di marcia dell'UNESCO, le istituzioni educative e i governi possono collaborare per garantire che l'IA sia sfruttata in modo responsabile ed etico, aprendo così la strada a esperienze di apprendimento più avanzate, inclusive e diversificate per gli studenti di tutto il mondo.