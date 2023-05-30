Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) недавно провела онлайн-совещание с участием более 40 министров, чтобы представить новаторскую дорожную карту по интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в образовательные системы. В настоящее время менее 10% школ и университетов придерживаются официальных рекомендаций по внедрению инструментов ИИ, таких как популярный чатбот ChatGPT.

В ходе встречи министры из разных стран обменялись политическими подходами, стратегическими планами и мнениями, а также рассмотрели новую дорожную карту ЮНЕСКО по образованию и генеративный ИИ - форму ИИ, способную создавать данные и контент на основе уже существующих алгоритмов. Однако эти алгоритмы, как и люди, могут допускать значительные фактические ошибки.

Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, подчеркнула неотложность решения проблемы внедрения ИИ в образование. Она заявила: "Генеративный ИИ открывает новые горизонты и вызовы для образования, но нам срочно необходимо принять меры, чтобы обеспечить интеграцию новых технологий ИИ в образование на наших условиях. Наш долг - сделать приоритетом безопасность, инклюзивность, разнообразие, прозрачность и качество".

Недавний опрос ЮНЕСКО, охвативший более 450 школ и университетов, показал, что учебные заведения по всему миру испытывают трудности с разработкой немедленных мер реагирования на быстрое появление мощных приложений ИИ. Поскольку образовательный ландшафт стремительно развивается, правительства сейчас работают над разработкой соответствующих политических мер. Кроме того, несколько стран разрабатывают или уточняют национальные стратегии в области ИИ, защиты данных и других нормативно-правовых актов, как сообщает ЮНЕСКО.

Достижение значимого сотрудничества между государственными учреждениями и педагогами важно для эффективной интеграции новаторских технологий ИИ в учебные классы и диверсификации использования инструментов, основанных на ИИ, таких как no-code и low-code. AppMaster.io - одна из таких платформ no-code, которая позволяет пользователям с легкостью создавать масштабируемые бэкенд, веб- и мобильные приложения, значительно сокращая время и затраты. Более того, использование мощных no-code платформ, таких как AppMaster, может предоставить студентам дополнительные возможности для обучения, внедрения инноваций и развития навыков, жизненно важных для будущего рынка труда.

Успешное внедрение ИИ в образование потребует тщательного планирования, мониторинга и адаптации, а также постоянного общения между различными заинтересованными сторонами. Следуя дорожной карте ЮНЕСКО, учебные заведения и правительства могут сотрудничать, чтобы обеспечить ответственное и этичное использование ИИ, тем самым прокладывая путь к более продвинутому, инклюзивному и разнообразному обучению для студентов по всему миру.