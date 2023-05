De Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) organiseerde onlangs een online bijeenkomst van meer dan 40 ministers om een baanbrekende routekaart te onthullen voor de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in onderwijssystemen. Momenteel houdt minder dan 10% van de scholen en universiteiten zich aan formele richtlijnen voor de inzet van AI-tools, zoals de populaire chatbot-software ChatGPT.

Tijdens de bijeenkomst wisselden ministers uit verschillende landen beleidsbenaderingen, strategische plannen en inzichten uit, terwijl zij zich verdiepten in de nieuwe routekaart van UNESCO voor onderwijs en generatieve AI - een vorm van AI die gegevens en inhoud kan creëren op basis van reeds bestaande algoritmen. Deze algoritmen kunnen echter ook aanzienlijke feitelijke fouten produceren, net als mensen.

Stefania Giannini, UNESCO's Assistant Director-General for Education, benadrukte de urgentie om de implementatie van AI in het onderwijs aan te pakken. Zij verklaarde: "Generatieve AI opent nieuwe horizonten en uitdagingen voor het onderwijs, maar we moeten dringend actie ondernemen om ervoor te zorgen dat nieuwe AI-technologieën op onze voorwaarden in het onderwijs worden geïntegreerd. Het is onze plicht om prioriteit te geven aan veiligheid, inclusie, diversiteit, transparantie en kwaliteit."

Uit een recent UNESCO-onderzoek onder meer dan 450 scholen en universiteiten blijkt dat onderwijsinstellingen wereldwijd worstelen met het vinden van onmiddellijke antwoorden op de snelle opkomst van krachtige AI-toepassingen. Nu het onderwijslandschap zich snel ontwikkelt, werken regeringen aan passende beleidsmaatregelen. Bovendien ontwikkelen of verfijnen verschillende landen nationale strategieën voor AI, gegevensbescherming en andere regelgevingskaders, zoals gerapporteerd door UNESCO.

Een zinvolle samenwerking tussen overheidsinstellingen en onderwijzers is belangrijk om baanbrekende AI-technologieën efficiënt te integreren in de klas en het gebruik van AI-gestuurde instrumenten, zoals no-code en low-code platforms, te diversifiëren. AppMaster.io is zo'n no-code platform waarmee gebruikers met aanzienlijk gemak schaalbare backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken, waardoor tijd en kosten aanzienlijk worden teruggedrongen. Bovendien kan het gebruik van krachtige no-code platforms zoals AppMaster studenten extra mogelijkheden bieden om te leren, te innoveren en vaardigheden te ontwikkelen die van vitaal belang zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt.

De succesvolle invoering van AI in het onderwijs vereist een grondige planning, monitoring en aanpassing, alsmede een voortdurende communicatie tussen de verschillende belanghebbenden. Door de routekaart van UNESCO te volgen, kunnen onderwijsinstellingen en regeringen samenwerken om ervoor te zorgen dat AI op verantwoorde en ethische wijze wordt ingezet en zo de weg vrij te maken voor meer geavanceerde, inclusieve en diverse leerervaringen voor studenten overal ter wereld.