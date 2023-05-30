استضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مؤخرًا تجمعًا عبر الإنترنت لأكثر من 40 وزيرًا للكشف عن خارطة طريق رائدة لدمج الذكاء الاصطناعي (AI) في الأنظمة التعليمية. في الوقت الحالي ، تلتزم أقل من 10٪ من المدارس والجامعات بالإرشادات الرسمية لنشر أدوات الذكاء الاصطناعي ، مثل برنامج chatbot الشهير ChatGPT.

خلال الاجتماع ، تبادل الوزراء من مختلف البلدان نهج السياسات والخطط الإستراتيجية والرؤى ، كل ذلك أثناء فحص خارطة الطريق الجديدة لليونسكو حول التعليم والذكاء الاصطناعي التوليدي - شكل الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء البيانات والمحتوى بناءً على الخوارزميات الموجودة مسبقًا. ومع ذلك ، يمكن أن تنتج هذه الخوارزميات أيضًا أخطاء واقعية كبيرة ، مثل الكثير من البشر.

أكدت ستيفانيا جيانيني ، مساعدة المديرة العامة للتربية في اليونسكو ، على الحاجة الملحة لمعالجة تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم. وقالت: "الذكاء الاصطناعي العام يفتح آفاقًا وتحديات جديدة للتعليم ، لكننا بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لضمان دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة في التعليم وفقًا لشروطنا. من واجبنا إعطاء الأولوية للسلامة والشمول والتنوع والشفافية والجودة ".

كشفت دراسة استقصائية أجرتها اليونسكو مؤخرًا شملت أكثر من 450 مدرسة وجامعة أن المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل صياغة استجابات فورية للظهور السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي القوية. مع تطور المشهد التعليمي بسرعة ، تعمل الحكومات الآن على إنشاء استجابات سياسية مناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم العديد من البلدان إما بتطوير أو تحسين الاستراتيجيات الوطنية بشأن الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأطر التنظيمية الأخرى ، كما أفادت اليونسكو.

يعد تحقيق تعاون هادف بين المؤسسات الحكومية والمعلمين أمرًا مهمًا لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة بكفاءة في الفصول الدراسية وتنويع استخدام الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، مثل الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code. يعد AppMaster.io أحد الأنظمة الأساسية التي no-code والتي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات محمولة قابلة للتطوير بسهولة كبيرة ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والتكاليف. علاوة على ذلك ، يمكن أن يوفر تسخير منصات قوية no-code مثل AppMaster فرصًا إضافية للطلاب للتعلم والابتكار وتطوير المهارات الحيوية لسوق العمل في المستقبل.

سيتطلب التنفيذ الناجح للذكاء الاصطناعي في التعليم تخطيطًا شاملاً ورصدًا وتكييفًا ، فضلاً عن التواصل المستمر بين مختلف أصحاب المصلحة. باتباع خارطة طريق اليونسكو ، يمكن للمؤسسات التعليمية والحكومات أن تتعاون لضمان تسخير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وأخلاقية ، مما يمهد الطريق لتجارب تعليمية أكثر تقدمًا وشمولية وتنوعًا للطلاب في جميع أنحاء العالم.