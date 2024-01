DataStax amplifie l'expérience des développeurs sur Astra DB : présente une nouvelle API de données, des bibliothèques client et bien plus encore

Dans le cadre d'un développement passionnant, DataStax a révélé avoir amélioré l'expérience des développeurs sur Astra DB, une plate-forme de bases de données vectorielles spécialement conçue pour la construction d'applications d'IA.

Le point culminant de la mise à niveau est la sortie d'une API révolutionnaire pour la construction d'applications d'IA génératives : l'API Astra DB Data. Ce nouvel ajout facilitera considérablement le parcours des développeurs en donnant accès à toutes les données essentielles et aux intégrations stratégiques avec de grandes sociétés d'IA générative, notamment Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

Cette nouvelle Data API adopte une approche sans schéma et basée sur des documents, offrant ainsi un accès sans tracas aux données structurées et non structurées, comme l'explique DataStax. De plus, il est équipé d'un tableau de bord facile à naviguer ainsi que d'outils dynamiques de chargement et d'exploration de données pour améliorer l'expérience des développeurs.

DataStax déploie également de toutes nouvelles bibliothèques clientes pour Python, TypeScript, and Java. L'intégration de ces bibliothèques rationalisera le processus de démarrage des applications d'IA générative.

Une autre mise à niveau remarquable est la refonte de Data Explorer, un outil qui permet aux développeurs, même avec une connaissance minimale du langage de requête Cassandra, d'incorporer des données dans leurs applications. Grâce à Data Explorer, les développeurs peuvent désormais effectuer des recherches vectorielles qui génèrent une liste classée allant jusqu'à 100 résultats. Cette fonctionnalité répond spécifiquement aux cas d’utilisation des agents IA, rendant leurs fonctionnalités plus efficaces.

En plus de ces enrichissements, DataStax a apporté des révisions substantielles à sa documentation pour en faire un guide plus interactif plutôt qu'un simple référentiel d'informations. L'objectif est de l'adapter aux différentes étapes de développement, en offrant aux développeurs les informations exactes dont ils ont besoin à ce stade, évitant ainsi tout détail superflu, selon les responsables DataStax.

Silas Sao, directeur principal de l'expérience produit chez DataStax, et Val Kulichenko, responsable des produits de base de données chez DataStax, ont expliqué ces améliorations dans un article de blog. Ils ont déclaré : « La nouvelle API Data et les améliorations apportées à l'expérience des développeurs Astra, notamment les bibliothèques client intuitives, l'explorateur de données polyvalent et notre documentation simplifiée, soulignent notre engagement à rendre le parcours du développeur dans les applications GenAI aussi simple et efficace que possible. .»

Dans le même ordre d'idées, les plates-formes proposant le développement d'applications sans code et low-code , comme AppMaster, innovent continuellement pour améliorer l'efficacité du développement d'applications. Ce n’est pas surprenant compte tenu de l’orientation croissante vers des outils conviviaux pour les développeurs dans un secteur technologique en évolution.