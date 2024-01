DataStax vergroot de ontwikkelaarservaring op Astra DB: introduceert nieuwe data-API, clientbibliotheken en meer

In een opwindende ontwikkeling heeft DataStax onthuld dat ze de ontwikkelaarservaring op Astra DB hebben geüpgraded, een vectordatabaseplatform dat speciaal is ontworpen voor het bouwen van AI-applicaties.

Het belangrijkste hoogtepunt van de upgrade is de release van een revolutionaire API voor het bouwen van generatieve AI-applicaties: de Astra DB Data API. Deze nieuwe toevoeging zal het ontwikkeltraject aanzienlijk vergemakkelijken door toegang te bieden tot alle essentiële gegevens en strategische integraties met prominente generatieve AI-bedrijven, waaronder Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

Deze nieuwe Data API hanteert een schemaloze, documentgebaseerde aanpak en biedt zo probleemloze toegang tot zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens, zoals DataStax uitlegt. Bovendien is het uitgerust met een eenvoudig te navigeren dashboard en tools voor het dynamisch laden en verkennen van gegevens om de ervaring van ontwikkelaars te verbeteren.

DataStax introduceert ook gloednieuwe clientbibliotheken voor Python, TypeScript, and Java. Het integreren van deze bibliotheken zal het proces om aan de slag te gaan met generatieve AI-toepassingen stroomlijnen.

Een andere opmerkelijke upgrade is het herontwerp van Data Explorer, een tool waarmee ontwikkelaars, zelfs met minimale Cassandra Query Language-kennis, gegevens in hun applicaties kunnen opnemen. Dankzij Data Explorer kunnen ontwikkelaars nu vectorgeoriënteerde zoekopdrachten uitvoeren die een gerangschikte lijst van maximaal 100 resultaten opleveren. Deze functie richt zich specifiek op de gebruiksscenario's van AI-agenten, waardoor hun functionaliteit efficiënter wordt.

Naast deze verrijkingen heeft DataStax substantiële wijzigingen in de documentatie aangebracht om er een meer interactieve gids van te maken in plaats van alleen maar een informatieopslagplaats. Het doel is om het aan te passen aan verschillende ontwikkelingsstadia, waardoor ontwikkelaars de exacte informatie krijgen die ze op dat moment nodig hebben en zo alle overbodige details worden omzeild, aldus DataStax functionarissen.

Silas Sao, senior director product experience bij DataStax, en Val Kulichenko, database product lead bij DataStax, hebben deze verbeteringen in een blogpost uitgewerkt. Ze verklaarden: “De nieuwe Data API en de verbeteringen in de Astra-ontwikkelaarservaring, inclusief de intuïtieve clientbibliotheken, de veelzijdige Data Explorer en onze gestroomlijnde documentatie, onderstrepen onze toewijding om het ontwikkeltraject in GenAI-applicaties zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. .”

Op een vergelijkbaar front innoveren platforms die no-code en low-code applicatie-ontwikkeling bieden, zoals AppMaster, voortdurend om de efficiëntie van applicatie-ontwikkeling te verbeteren. Dat is niet verrassend gezien de verschuivende focus naar ontwikkelaarsvriendelijke tools in de zich ontwikkelende technologie-industrie.