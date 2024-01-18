DataStax, Astra DB'deki Geliştirici Deneyimini Güçlendiriyor: Yeni Veri API'sini, İstemci Kitaplıklarını ve Daha Fazlasını Tanıtıyor

Heyecan verici bir gelişmeyle DataStax, yapay zeka uygulamaları oluşturmak için özel olarak hazırlanmış bir vektör veritabanı platformu olan Astra DB DB'deki geliştirici deneyimini yükselttiklerini açıkladı.

Yükseltmenin en önemli özelliği, üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmaya yönelik devrim niteliğinde bir API olan Astra DB Veri API'sinin piyasaya sürülmesidir. Bu yeni ekleme Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

Bu yeni Data API şemasız, belge tabanlı bir yaklaşım benimseyerek DataStax açıkladığı gibi hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilere sorunsuz erişim sağlar. Ayrıca, geliştirici deneyimini geliştirmek için dinamik veri yükleme ve araştırma araçlarının yanı sıra gezinmesi kolay bir kontrol paneliyle donatılmıştır.

DataStax ayrıca Python, TypeScript, and Java için yepyeni istemci kitaplıklarını da kullanıma sunuyor. Bu kitaplıkların dahil edilmesi, üretken yapay zeka uygulamalarına başlama sürecini kolaylaştıracaktır.

Dikkate değer bir diğer yükseltme, geliştiricilerin Cassandra Sorgu Dili bilgisine çok az sahip olsalar bile verileri uygulamalarına dahil etmelerine olanak tanıyan bir araç olan Veri Gezgini'nin yeniden tasarlanmasıdır. Veri Gezgini sayesinde geliştiriciler artık 100'e kadar sonuç içeren sıralı bir liste sağlayan vektör odaklı aramalar gerçekleştirebiliyor. Bu özellik özellikle AI aracılarının kullanım durumlarını ele alarak işlevlerini daha verimli hale getiriyor.

Bu zenginleştirmelere ek olarak DataStax, yalnızca bir bilgi deposu yerine daha etkileşimli bir rehber haline getirmek için belgelerinde önemli revizyonlar yaptı. DataStax yetkililerine göre amaç, onu geliştirmenin farklı aşamalarına göre özelleştirmek, geliştiricilere o noktada ihtiyaç duydukları bilgileri sunmak ve böylece gereksiz ayrıntıları atlamak.

DataStax ürün deneyimi kıdemli yöneticisi Silas Sao ve DataStax veritabanı ürün lideri Val Kulichenko, bir blog gönderisinde bu geliştirmeleri detaylandırdılar. Şunları belirttiler: "Yeni Veri API'si ve sezgisel istemci kitaplıkları, çok yönlü Veri Gezgini ve kolaylaştırılmış belgelerimiz de dahil olmak üzere Astra geliştirici deneyimindeki geliştirmeler, GenAI uygulamalarında geliştirici yolculuğunu mümkün olduğunca basit ve verimli hale getirme kararlılığımızın altını çiziyor .”

Benzer şekilde, AppMaster gibi kodsuz ve az kodlu uygulama geliştirme sağlayan platformlar, uygulama geliştirmenin verimliliğini artırmak için sürekli olarak yenilikler yapıyor. Gelişen teknoloji endüstrisinde geliştirici dostu araçlara doğru değişen odak noktası göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil.