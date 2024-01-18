تعمل DataStax على تضخيم تجربة المطورين على قاعدة بيانات Astra: تقدم واجهة برمجة تطبيقات البيانات الجديدة ومكتبات العملاء والمزيد

في تطور مثير، كشفت DataStax أنها قامت بترقية تجربة المطورين على Astra DB ، وهي منصة قاعدة بيانات متجهة مصممة خصيصًا لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أهم ما يميز الترقية هو إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) الثورية لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية - Astra DB Data API. ستعمل هذه الإضافة الجديدة على تسهيل رحلة المطور بشكل كبير من خلال توفير الوصول إلى جميع البيانات الأساسية وعمليات التكامل الاستراتيجي مع شركات الذكاء الاصطناعي التوليدية البارزة، بما في ذلك Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

تأخذ واجهة Data API الجديدة هذه نهجًا قائمًا على المستندات وأقل مخططًا، وبالتالي توفر وصولاً خاليًا من المتاعب إلى كل من البيانات المنظمة وغير المنظمة كما يوضح DataStax. علاوة على ذلك، فهو مزود بلوحة تحكم سهلة التنقل إلى جانب أدوات تحميل البيانات واستكشافها الديناميكية لرفع مستوى تجربة المطورين.

تقوم DataStax أيضًا بطرح مكتبات عملاء جديدة تمامًا لـ Python, TypeScript, and Java. سيؤدي دمج هذه المكتبات إلى تبسيط عملية البدء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ترقية أخرى جديرة بالملاحظة هي إعادة تصميم Data Explorer، وهي أداة تسمح للمطورين، حتى مع الحد الأدنى من المعرفة بلغة الاستعلام Cassandra، بدمج البيانات في تطبيقاتهم. بفضل Data Explorer، يمكن للمطورين الآن إجراء عمليات بحث موجهة نحو المتجهات والتي تسفر عن قائمة مرتبة تصل إلى 100 نتيجة. تتناول هذه الميزة على وجه التحديد حالات استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي مما يجعل وظائفه أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى هذه التعزيزات، قامت DataStax بإجراء مراجعات جوهرية على وثائقها لجعلها دليلاً أكثر تفاعلية بدلاً من مجرد مستودع معلومات. الهدف هو تخصيصه لمراحل مختلفة من التطوير، مما يوفر للمطورين المعلومات الدقيقة التي يحتاجونها في تلك المرحلة وبالتالي تجاوز أي تفاصيل غير ضرورية، وفقًا لمسؤولي DataStax.

Silas Sao ، المدير الأول لتجربة المنتج في DataStax ، Val Kulichenko ، قائد منتج قاعدة البيانات في DataStax ، بتوضيح هذه التحسينات في منشور بالمدونة. وذكروا أن "واجهة برمجة تطبيقات البيانات الجديدة والتحسينات في تجربة مطور Astra، بما في ذلك مكتبات العملاء البديهية، ومستكشف البيانات متعدد الاستخدامات، والوثائق المبسطة لدينا، تؤكد التزامنا بجعل رحلة المطور في تطبيقات GenAI واضحة وفعالة قدر الإمكان". ".

على جبهة مماثلة، تعمل الأنظمة الأساسية التي توفر تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية ، مثل AppMaster ، على الابتكار باستمرار لتعزيز كفاءة تطوير التطبيقات. ليس من المستغرب النظر في تحول التركيز نحو الأدوات الصديقة للمطورين وسط صناعة التكنولوجيا المتطورة.