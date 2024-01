DataStax zwiększa wygodę programistów w Astra DB: wprowadza nowatorskie API danych, biblioteki klienckie i nie tylko

W ramach ekscytującego rozwoju DataStax ujawniła, że ​​ulepszyła doświadczenie programistów w Astra DB, platformie wektorowych baz danych stworzonej specjalnie do tworzenia aplikacji AI.

Najważniejszym wydarzeniem aktualizacji jest wydanie rewolucyjnego API do tworzenia generatywnych aplikacji AI – Astra DB Data API. Ten nowy dodatek znacznie ułatwi programistom podróż, zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych danych i strategicznych integracji z czołowymi korporacjami generatywnej sztucznej inteligencji, w tym Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

Ten nowy Data API wykorzystuje podejście oparte na dokumentach i bez schematów, oferując w ten sposób bezproblemowy dostęp zarówno do danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych, jak wyjaśnia DataStax. Co więcej, jest wyposażony w łatwy w obsłudze pulpit nawigacyjny oraz narzędzia do dynamicznego ładowania i eksploracji danych, aby podnieść poziom doświadczenia programistów.

DataStax wprowadza także zupełnie nowe biblioteki klienckie dla Python, TypeScript, and Java. Włączenie tych bibliotek usprawni proces rozpoczynania pracy z generatywnymi aplikacjami AI.

Kolejną godną uwagi aktualizacją jest przeprojektowanie Eksploratora danych, narzędzia, które pozwala programistom, nawet z minimalną znajomością języka Cassandra Query Language, włączać dane do swoich aplikacji. Dzięki Data Explorer programiści mogą teraz przeprowadzać wyszukiwania zorientowane wektorowo, które dają listę rankingową zawierającą do 100 wyników. Ta funkcja dotyczy w szczególności przypadków użycia agentów AI, zwiększając ich funkcjonalność.

Oprócz tych wzbogaceń, DataStax dokonał znaczących zmian w swojej dokumentacji, aby uczynić ją bardziej interaktywnym przewodnikiem, a nie tylko repozytorium informacji. Celem jest dostosowanie go do różnych etapów rozwoju i zaoferowanie programistom dokładnych informacji, których potrzebują w tym momencie, z pominięciem wszelkich zbędnych szczegółów, jak twierdzą urzędnicy DataStax.

Silas Sao, starszy dyrektor ds. doświadczeń produktowych w DataStax i Val Kulichenko, lider produktu bazodanowego w DataStax, opisali te ulepszenia w poście na blogu. Stwierdzili: „Nowy Data API i ulepszenia doświadczenia programisty Astra, w tym intuicyjne biblioteki klienckie, wszechstronna Eksplorator danych i nasza usprawniona dokumentacja, podkreślają nasze zaangażowanie w uczynienie podróży programisty w aplikacjach GenAI tak prostą i wydajną, jak to tylko możliwe. .”

Na podobnym froncie platformy umożliwiające tworzenie aplikacji bez kodu i z małą ilością kodu , takie jak AppMaster, nieustannie wprowadzają innowacje, aby zwiększyć efektywność tworzenia aplikacji. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę zmianę nacisku na narzędzia przyjazne programistom w rozwijającej się branży technologicznej.