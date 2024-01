DataStax amplifica l'esperienza degli sviluppatori su Astra DB: introduce nuove API dati, librerie client e altro ancora

Con uno sviluppo entusiasmante, DataStax ha rivelato di aver aggiornato l'esperienza degli sviluppatori su Astra DB, una piattaforma di database vettoriale creata appositamente per la costruzione di applicazioni AI.

Il punto saliente dell'aggiornamento è il rilascio di un'API rivoluzionaria per la costruzione di applicazioni di intelligenza artificiale generativa: l'Astra DB Data API. Questa nuova aggiunta semplificherà notevolmente il percorso degli sviluppatori fornendo accesso a tutti i dati essenziali e alle integrazioni strategiche con importanti aziende di intelligenza artificiale generativa, tra cui Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

Questa nuova Data API adotta un approccio senza schema e basato su documenti, offrendo così un accesso senza problemi sia ai dati strutturati che a quelli non strutturati, come spiega DataStax. Inoltre, è dotato di un dashboard facile da navigare insieme a strumenti dinamici di caricamento ed esplorazione dei dati per migliorare l'esperienza degli sviluppatori.

DataStax sta inoltre lanciando nuove librerie client per Python, TypeScript, and Java. L’integrazione di queste librerie semplificherà il processo per iniziare con le applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Un altro aggiornamento degno di nota è la riprogettazione di Data Explorer, uno strumento che consente agli sviluppatori, anche con una conoscenza minima del Cassandra Query Language, di incorporare dati nelle proprie applicazioni. Grazie a Data Explorer, gli sviluppatori possono ora effettuare ricerche orientate ai vettori che producono un elenco classificato contenente fino a 100 risultati. Questa funzionalità affronta in modo specifico i casi d'uso degli agenti AI rendendone le funzionalità più efficienti.

Oltre a questi arricchimenti, DataStax ha apportato revisioni sostanziali alla sua documentazione per renderla una guida più interattiva invece che un semplice archivio di informazioni. L'obiettivo è personalizzarlo in base alle diverse fasi di sviluppo, offrendo agli sviluppatori le esatte informazioni di cui hanno bisogno in quel frangente, evitando così ogni dettaglio superfluo, secondo i funzionari DataStax.

Silas Sao, direttore senior dell'esperienza del prodotto presso DataStax, e Val Kulichenko, responsabile del prodotto database presso DataStax, hanno elaborato questi miglioramenti in un post sul blog. Hanno affermato: "La nuova Data API e i miglioramenti nell'esperienza degli sviluppatori Astra, comprese le librerie client intuitive, il versatile Data Explorer e la nostra documentazione semplificata, sottolineano il nostro impegno nel rendere il percorso degli sviluppatori nelle applicazioni GenAI il più semplice ed efficiente possibile". .”

Su un fronte simile, le piattaforme che forniscono sviluppo di applicazioni no-code e low-code , come AppMaster, sono in continua innovazione per migliorare l’efficienza dello sviluppo delle applicazioni. Non sorprende considerando lo spostamento dell'attenzione verso strumenti adatti agli sviluppatori nel settore tecnologico in evoluzione.