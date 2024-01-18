DataStax расширяет возможности разработчиков на Astra DB: представляет новый API данных, клиентские библиотеки и многое другое

В ходе захватывающей разработки DataStax сообщила, что они обновили возможности разработчиков Astra DB, платформы векторных баз данных, специально созданной для создания приложений искусственного интеллекта.

Ключевым моментом обновления является выпуск революционного API для создания генеративных приложений искусственного интеллекта — Astra DB Data API. Это новое дополнение значительно облегчит путь разработчика, предоставляя доступ ко всем необходимым данным и стратегическую интеграцию с известными корпорациями, занимающимися генеративным искусственным интеллектом, включая Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

Этот новый Data API использует подход, основанный на документах, без схем, тем самым предлагая беспрепятственный доступ как к структурированным, так и к неструктурированным данным, как объясняет DataStax. Кроме того, он оснащен удобной в навигации панелью управления, а также инструментами динамической загрузки и исследования данных, которые повышают удобство работы разработчиков.

DataStax также внедряет совершенно новые клиентские библиотеки для Python, TypeScript, and Java. Включение этих библиотек упростит процесс начала работы с генеративными приложениями искусственного интеллекта.

Еще одним заслуживающим внимания обновлением является обновленный дизайн Data Explorer, инструмента, который позволяет разработчикам, даже с минимальными знаниями языка запросов Cassandra, включать данные в свои приложения. Благодаря Data Explorer разработчики теперь могут выполнять векторно-ориентированный поиск, который дает ранжированный список, содержащий до 100 результатов. Эта функция специально предназначена для случаев использования агентов ИИ, делая их функциональность более эффективной.

В дополнение к этим улучшениям DataStax внесла существенные изменения в свою документацию, чтобы сделать ее более интерактивным руководством, а не просто хранилищем информации. По словам представителей DataStax, цель состоит в том, чтобы адаптировать его к различным этапам разработки, предлагая разработчикам именно ту информацию, которая им нужна на данном этапе, минуя при этом любые лишние детали.

Silas Sao, старший директор по продукту DataStax, и Val Kulichenko, руководитель продукта баз данных в DataStax, подробно рассказали об этих улучшениях в своем блоге. Они заявили: «Новый API данных и улучшения в работе разработчиков Astra, включая интуитивно понятные клиентские библиотеки, универсальный проводник данных и нашу оптимизированную документацию, подчеркивают наше стремление сделать путь разработчика приложений GenAI максимально простым и эффективным. ».

Аналогичным образом, платформы, обеспечивающие no-code или low-code разработку приложений, такие как AppMaster, постоянно внедряют инновации для повышения эффективности разработки приложений. Это неудивительно, учитывая смещение акцента на удобные для разработчиков инструменты в условиях развивающейся технологической индустрии.