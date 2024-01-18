DataStax 增强了 Astra DB 的开发人员体验：推出新颖的数据 API、客户端库等

在一项令人兴奋的开发中， DataStax透露他们已经升级了Astra DB的开发人员体验，Astra DB 是一个专门为构建人工智能应用程序而设计的矢量数据库平台。

此次升级的主要亮点是发布了用于构建生成式人工智能应用程序的革命性API——Astra DB Data API。这一新功能将通过提供对所有重要数据的访问以及与著名的生成式人工智能公司（包括Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

正如DataStax所解释的那样，这个新的Data API采用无模式、基于文档的方法，从而提供对结构化和非结构化数据的轻松访问。此外，它还配备了易于导航的仪表板以及动态数据加载和探索工具，以提升开发人员体验。

DataStax还推出了适用于Python, TypeScript, and Java的全新客户端库。合并这些库将简化生成式人工智能应用程序的入门过程。

另一个值得注意的升级是 Data Explorer 的重新设计，该工具允许开发人员即使只有很少的 Cassandra 查询语言知识，也可以将数据合并到他们的应用程序中。借助 Data Explorer，开发人员现在可以执行面向矢量的搜索，生成最多包含 100 个结果的排名列表。此功能专门针对 AI 代理用例，使其功能更加高效。

除了这些丰富内容之外， DataStax还对其文档进行了大量修改，使其成为更具交互性的指南，而不仅仅是一个信息存储库。据DataStax官员称，其目的是根据不同的开发阶段进行定制，为开发人员提供他们当时所需的准确信息，从而绕过任何多余的细节。

DataStax产品体验高级总监Silas Sao和DataStax数据库产品主管Val Kulichenko在博客文章中详细阐述了这些增强功能。他们表示：“新的数据 API 和 Astra 开发人员体验的增强功能，包括直观的客户端库、多功能数据浏览器和我们简化的文档，强调了我们致力于使 GenAI 应用程序的开发人员之旅尽可能简单和高效”。

类似地，提供无代码和低代码应用程序开发的平台（例如AppMaster ）也在不断创新，以提高应用程序开发的效率。考虑到在不断发展的科技行业中人们的注意力转向开发人员友好的工具，这并不奇怪。