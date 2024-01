DataStax amplia a experiência do desenvolvedor no Astra DB: apresenta nova API de dados, bibliotecas de cliente e muito mais

Em um desenvolvimento empolgante, DataStax revelou que atualizou a experiência do desenvolvedor no Astra DB, uma plataforma de banco de dados vetorial criada especificamente para a construção de aplicativos de IA.

O principal destaque da atualização é o lançamento de uma API revolucionária para a construção de aplicações generativas de IA – a API Astra DB Data. Esta nova adição facilitará significativamente a jornada do desenvolvedor, fornecendo acesso a todos os dados essenciais e integrações estratégicas com corporações proeminentes de IA generativa, incluindo Azure, Amazon Bedrock, GitHub Copilot, Google Vertex AI, LangChain, LLamaIndex, OpenAI, and Vercel.

Esta nova Data API adota uma abordagem sem esquema e baseada em documentos, oferecendo acesso descomplicado a dados estruturados e não estruturados, conforme explica DataStax. Além disso, é equipado com um painel fácil de navegar, juntamente com ferramentas dinâmicas de carregamento e exploração de dados para elevar a experiência do desenvolvedor.

DataStax também está lançando novas bibliotecas cliente para Python, TypeScript, and Java. A incorporação dessas bibliotecas agilizará o processo de introdução a aplicativos generativos de IA.

Outra atualização digna de nota é o redesenho do Data Explorer, uma ferramenta que permite aos desenvolvedores, mesmo com conhecimento mínimo da Cassandra Query Language, incorporar dados em suas aplicações. Graças ao Data Explorer, os desenvolvedores agora podem realizar pesquisas orientadas a vetores que geram uma lista classificada de até 100 resultados. Este recurso aborda especificamente casos de uso de agentes de IA, tornando sua funcionalidade mais eficiente.

Além desses enriquecimentos, DataStax fez revisões substanciais em sua documentação para torná-la um guia mais interativo, em vez de apenas um repositório de informações. O objetivo é personalizá-lo para diferentes estágios de desenvolvimento, oferecendo aos desenvolvedores as informações exatas de que precisam naquele momento, evitando assim quaisquer detalhes supérfluos, segundo funcionários DataStax.

Silas Sao, diretor sênior de experiência de produto da DataStax, e Val Kulichenko, líder de produto de banco de dados da DataStax, detalharam essas melhorias em uma postagem no blog. Eles declararam: “A nova API de dados e as melhorias na experiência do desenvolvedor Astra, incluindo as bibliotecas de cliente intuitivas, o versátil Data Explorer e nossa documentação simplificada, ressaltam nosso compromisso em tornar a jornada do desenvolvedor em aplicativos GenAI o mais simples e eficiente possível. .”

Em uma frente semelhante, plataformas que fornecem desenvolvimento de aplicativos sem código e com pouco código , como o AppMaster, estão inovando continuamente para aumentar a eficiência do desenvolvimento de aplicativos. Não é surpreendente, considerando a mudança de foco em ferramentas amigáveis ​​ao desenvolvedor em meio à evolução da indústria de tecnologia.