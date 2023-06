À l'ère du numérique, les organisations reconnaissent l'importance de l'observabilité, c'est-à-dire la capacité à comprendre l'état d'un système à partir des données générées. Selon une enquête récente de New Relic, près de 78 % des décideurs et praticiens informatiques considèrent que l'observabilité est essentielle pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Cependant, la maîtrise de l'observabilité et de l'analyse des sites web peut s'avérer très difficile, compte tenu de la dynamique en constante évolution du web.

Lorsque les entreprises négligent ces aspects, le risque de conséquences négatives augmente de manière alarmante. Une enquête menée par SOASTA a révélé que des temps de chargement de page plus longs se traduisent par des taux de rebond plus élevés, avec des taux moyens de 13 % pour les chargements de moins de trois secondes et de près de 60 % pour les chargements de plus de neuf secondes. De nombreux produits, tels que Google Analytics, Chartbeat et Parse.ly, relèvent les défis de l'observabilité du web. Malgré ces solutions, Cloudflare, l'un des principaux fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu et de services de sécurité, pense pouvoir proposer une approche encore meilleure.

Cloudflare a annoncé Observatory, un système de surveillance des performances remplaçant l'ancien Speed Tab, qui intègre des données de surveillance des utilisateurs en temps réel (RUM) pour aider les clients à comprendre les performances de leur site web du point de vue des visiteurs. Les données RUM, collectées via la fonction Browser Insights de Cloudflare, offrent des informations sur le navigateur et les appareils de l'utilisateur, en suivant des paramètres tels que les temps de chargement des pages, les temps de réponse et d'autres interactions avec l'utilisateur.

La valeur principale d'Observatory vient de sa capacité à fournir une vue complète des expériences des clients dans différents environnements et conditions de réseau. En outre, la plateforme propose des suggestions pour améliorer les performances. Cloudflare vante l'approche "unique" d'Observatory pour collecter les expériences des clients et fournir une perspective holistique des performances et des recommandations d'amélioration.

S'appuyant sur Google Lighthouse, un outil d'évaluation des performances web, Observatory permet d'effectuer des tests régionaux. Les clients peuvent simuler et comparer les performances de leur site web à partir de différents endroits. Les capacités de la plateforme varient en fonction du plan Cloudflare (gratuit, Pro, Business et Enterprise) auquel le client est abonné.

Alors que des plateformes comme Reflect permettent d'optimiser les sites web en temps réel et de faire des suggestions en "apprenant" au système, Observatory de Cloudflare prétend offrir une solution plus rationalisée. Les recommandations d'Observatory, basées sur les informations recueillies par Lighthouse, RUM et les tests régionaux, fournissent des paramètres personnalisés pour des produits Cloudflare spécifiques afin de résoudre les problèmes identifiés.

Avec AppMaster, une plateforme no-code pour la création d'applications web, mobiles et backend, et l'Observatoire de Cloudflare, de nombreux outils sont disponibles pour améliorer la performance des sites web. Il convient de noter que le marché est inondé d'outils destinés à aider les entreprises à optimiser l'expérience des utilisateurs et à améliorer les performances globales sur le web, ce qui leur permet d'atteindre plus efficacement leur public cible.