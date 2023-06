W erze cyfrowej organizacje zdają sobie sprawę ze znaczenia obserwowalności, czyli zdolności do zrozumienia stanu systemu na podstawie generowanych danych. Prawie 78% decydentów i praktyków IT uważa obserwowalność za niezbędną do osiągnięcia celów biznesowych, zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez New Relic. Jednak opanowanie obserwowalności i analityki stron internetowych może być dość trudne, biorąc pod uwagę stale zmieniającą się dynamikę sieci.

Ponieważ firmy zaniedbują te aspekty, ryzyko negatywnych konsekwencji wzrasta alarmująco. Badanie przeprowadzone przez SOASTA wykazało, że dłuższy czas ładowania strony skutkuje wyższym współczynnikiem odrzuceń, ze średnim współczynnikiem 13% dla ładowania poniżej trzech sekund i prawie 60% po dziewięciu sekundach. Wiele produktów, takich jak Google Analytics, Chartbeat i Parse.ly, rozwiązuje wyzwania związane z obserwowalnością sieci. Pomimo tych rozwiązań, Cloudflare, wiodący dostawca sieci dostarczania treści i usług bezpieczeństwa, wierzy, że może zapewnić jeszcze lepsze podejście.

Cloudflare ogłosiło Observatory, system monitorowania wydajności zastępujący dawną Speed Tab, który integruje dane z monitorowania użytkowników w czasie rzeczywistym (RUM), aby pomóc klientom zrozumieć wydajność ich witryny z punktu widzenia odwiedzających. Dane RUM, gromadzone za pośrednictwem funkcji Browser Insights firmy Cloudflare, oferują wgląd w przeglądarkę i urządzenia użytkownika, śledząc wskaźniki, takie jak czasy ładowania strony, czasy odpowiedzi i inne interakcje użytkownika.

Podstawowa wartość Observatory wynika z jego zdolności do dostarczania kompleksowego widoku doświadczeń klientów w różnych środowiskach i warunkach sieciowych. Ponadto platforma oferuje sugestie dotyczące poprawy wydajności. Cloudflare zachwala podejście "pojedynczej szyby" Observatory do gromadzenia doświadczeń klientów i zapewniania holistycznej perspektywy wydajności i zaleceń dotyczących ulepszeń.

Wykorzystując Google Lighthouse, narzędzie do oceny wydajności stron internetowych, Observatory umożliwia testowanie regionalne. Klienci mogą symulować i porównywać wydajność witryny z różnych lokalizacji. Możliwości platformy różnią się w zależności od planu Cloudflare (bezpłatny, Pro, Business i Enterprise), który subskrybuje klient.

Podczas gdy platformy takie jak Reflect umożliwiają optymalizację sieci w czasie rzeczywistym i sugestie poprzez "uczenie" systemu, Cloudflare Observatory twierdzi, że oferuje bardziej usprawnione rozwiązanie. Zalecenia Observatory, oparte na informacjach zebranych z Lighthouse, RUM i testów regionalnych, zapewniają dostosowane ustawienia dla określonych produktów Cloudflare w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

W tym AppMaster, platforma no-code do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych oraz Observatory by Cloudflare, dostępnych jest wiele narzędzi poprawiających wydajność sieci. Warto zauważyć, że rynek jest zalany narzędziami, które pomagają firmom zoptymalizować doświadczenia użytkowników i poprawić ogólną wydajność w sieci, umożliwiając im skuteczniejsze dotarcie do docelowych odbiorców.