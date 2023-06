Nell'era digitale, le organizzazioni riconoscono l'importanza dell'osservabilità, ovvero la capacità di comprendere lo stato di un sistema in base ai dati generati. Secondo un recente sondaggio di New Relic, quasi il 78% dei responsabili e degli operatori IT considera l'osservabilità essenziale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, padroneggiare l'osservabilità e l'analisi dei siti web può essere piuttosto scoraggiante, date le dinamiche in continua evoluzione del web.

Se le aziende trascurano questi aspetti, il rischio di conseguenze negative aumenta in modo allarmante. Un'indagine di SOASTA ha scoperto che tempi di caricamento delle pagine più lunghi comportano tassi di rimbalzo più elevati, con una media del 13% per i caricamenti inferiori a tre secondi e quasi il 60% dopo nove secondi. Diversi prodotti, come Google Analytics, Chartbeat e Parse.ly, affrontano le sfide dell'osservabilità del web. Nonostante queste soluzioni, Cloudflare, fornitore leader di servizi di content delivery network e di sicurezza, ritiene di poter offrire un approccio ancora migliore.

Cloudflare ha annunciato Observatory, un sistema di monitoraggio delle prestazioni che sostituisce il precedente Speed Tab e che integra i dati di monitoraggio degli utenti in tempo reale (RUM) per aiutare i clienti a comprendere le prestazioni del proprio sito web dal punto di vista dei visitatori. I dati RUM, raccolti tramite la funzione Browser Insights di Cloudflare, offrono approfondimenti sul browser e sui dispositivi dell'utente, tracciando metriche come i tempi di caricamento delle pagine, i tempi di risposta e altre interazioni dell'utente.

Il valore principale di Observatory deriva dalla sua capacità di fornire una visione completa delle esperienze dei clienti in vari ambienti e condizioni di rete. Inoltre, la piattaforma offre suggerimenti per migliorare le prestazioni. Cloudflare sottolinea l'approccio "single pane of glass" di Observatory per la raccolta delle esperienze dei clienti e la fornitura di una prospettiva olistica delle prestazioni e delle raccomandazioni di miglioramento.

Sfruttando Google Lighthouse, uno strumento per la valutazione delle prestazioni web, Observatory consente di effettuare test regionali. I clienti possono simulare e confrontare le prestazioni dei siti web da diverse località. Le funzionalità della piattaforma variano a seconda del piano Cloudflare (gratuito, Pro, Business ed Enterprise) a cui il cliente è abbonato.

Mentre piattaforme come Reflect consentono di ottimizzare il web in tempo reale e di fornire suggerimenti "insegnando" al sistema, Observatory di Cloudflare sostiene di offrire una soluzione più snella. Le raccomandazioni di Observatory, basate sulle informazioni raccolte da Lighthouse, RUM e dai test regionali, forniscono impostazioni personalizzate per specifici prodotti Cloudflare per risolvere i problemi identificati.

Tra cui AppMaster, una piattaforma no-code per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, e Observatory di Cloudflare, vi sono numerosi strumenti disponibili per migliorare le prestazioni del web. È da notare che il mercato è inondato di strumenti che aiutano le aziende a ottimizzare l'esperienza dell'utente e a migliorare le prestazioni complessive sul web, consentendo loro di raggiungere il pubblico di riferimento in modo più efficace.