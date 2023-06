In dit digitale tijdperk erkennen organisaties het belang van observeerbaarheid, de capaciteit om de toestand van een systeem te begrijpen op basis van de gegenereerde gegevens. Volgens een recent onderzoek van New Relic beschouwt bijna 78% van de IT-besluitvormers en -beoefenaars observeerbaarheid als essentieel voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Gezien de steeds veranderende dynamiek van het web kan het echter behoorlijk lastig zijn om de waarneembaarheid en analyse van websites onder de knie te krijgen.

Als bedrijven deze aspecten verwaarlozen, stijgt het risico op negatieve gevolgen alarmerend. Een onderzoek door SOASTA ontdekte dat langere laadtijden van pagina's resulteren in hogere bouncepercentages, met een gemiddeld percentage van 13% voor laadtijden onder de drie seconden en bijna 60% na negen seconden. Meerdere producten, zoals Google Analytics, Chartbeat en Parse.ly, pakken de uitdagingen van webobserveerbaarheid aan. Ondanks deze oplossingen gelooft Cloudflare, een toonaangevende leverancier van content delivery netwerken en beveiligingsdiensten, dat het een nog betere aanpak kan leveren.

Cloudflare heeft Observatory aangekondigd, een prestatiemonitoringsysteem dat het voormalige Speed Tab vervangt en dat real-time user monitoring (RUM)-gegevens integreert om klanten te helpen de prestaties van hun website vanuit het standpunt van bezoekers te begrijpen. RUM-gegevens, verzameld via Cloudflare's Browser Insights-functie, bieden inzicht in de browser en apparaten van de gebruiker en volgen statistieken zoals laadtijden van pagina's, responstijden en andere gebruikersinteracties.

De kernwaarde van Observatory ligt in de mogelijkheid om een uitgebreid beeld te geven van de ervaringen van klanten in verschillende omgevingen en netwerkomstandigheden. Bovendien biedt het platform suggesties om de prestaties te verbeteren. Cloudflare prijst de 'single pane of glass' benadering van Observatory voor het verzamelen van klantervaringen en het bieden van een holistisch perspectief van prestaties en verbeteringsaanbevelingen.

Door gebruik te maken van Google Lighthouse, een tool voor het evalueren van webprestaties, maakt Observatory regionale tests mogelijk. Klanten kunnen de websiteprestaties vanaf verschillende locaties simuleren en vergelijken. De mogelijkheden van het platform variëren afhankelijk van het Cloudflare-plan (gratis, Pro, Business en Enterprise) waarop een klant is geabonneerd.

Terwijl platforms zoals Reflect real-time weboptimalisatie en suggesties mogelijk maken door het systeem te 'onderwijzen', beweert Cloudflare's Observatory een meer gestroomlijnde oplossing te bieden. De aanbevelingen van Observatory, gebaseerd op de informatie die is verzameld uit Lighthouse, RUM en regionale tests, bieden op maat gemaakte instellingen voor specifieke Cloudflare-producten om geïdentificeerde problemen op te lossen.

Met inbegrip van AppMaster, een no-code platform voor het bouwen van web-, mobiele en back-end applicaties, en het Observatory by Cloudflare, zijn er tal van tools beschikbaar voor het verbeteren van webprestaties. Het is opmerkelijk dat de markt wordt overspoeld met tools die bedrijven helpen de gebruikerservaring te optimaliseren en de algehele prestaties op het web te verbeteren, zodat ze hun doelgroep effectiever kunnen bereiken.