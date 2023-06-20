في هذا العصر الرقمي ، تدرك المنظمات أهمية الملاحظة ، والقدرة على فهم حالة النظام بناءً على البيانات التي تم إنشاؤها. يرى ما يقرب من 78 ٪ من صانعي القرار والممارسين في مجال تكنولوجيا المعلومات أن الملاحظة ضرورية لتحقيق أهداف العمل ، وفقًا لمسح حديث أجرته New Relic. ومع ذلك ، فإن إتقان إمكانية ملاحظة وتحليلات موقع الويب قد يكون أمرًا شاقًا للغاية ، نظرًا للديناميكيات المتغيرة باستمرار للويب.

نظرًا لإهمال الشركات لهذه الجوانب ، فإن مخاطر العواقب السلبية ترتفع بشكل مقلق. اكتشف تحقيق أجرته SOASTA أن أوقات تحميل الصفحة الأطول تؤدي إلى معدلات ارتداد أعلى ، بمتوسط ​​13٪ للتحميلات التي تقل عن ثلاث ثوانٍ وحوالي 60٪ بعد تسع ثوانٍ. تتعامل العديد من المنتجات ، مثل Google Analytics و Chartbeat و Parse.ly ، مع تحديات إمكانية ملاحظة الويب. على الرغم من هذه الحلول ، تعتقد Cloudflare ، المزود الرائد لشبكة توصيل المحتوى وخدمات الأمان ، أن بإمكانها تقديم نهج أفضل.

أعلنت شركة Cloudflare عن المرصد ، وهو نظام لمراقبة الأداء يحل محل علامة تبويب السرعة السابقة ، والذي يدمج بيانات مراقبة المستخدم في الوقت الفعلي (RUM) لمساعدة العملاء على فهم أداء موقع الويب الخاص بهم من وجهة نظر الزوار. توفر بيانات RUM ، التي تم جمعها عبر ميزة Browser Insights في Cloudflare ، رؤى حول متصفح المستخدم وأجهزته ، وتتبع المقاييس مثل أوقات تحميل الصفحة ، وأوقات الاستجابة ، وتفاعلات المستخدم الأخرى.

تأتي القيمة الأساسية للمرصد من قدرته على تقديم عرض شامل لتجارب العملاء عبر مختلف البيئات وظروف الشبكة. علاوة على ذلك ، تقدم المنصة اقتراحات لتحسين الأداء. تروج Cloudflare لمنهج "الجزء الفردي من الزجاج" الخاص بالمرصد لجمع تجارب العملاء وتقديم منظور شامل للأداء وتوصيات التحسين.

بالاستفادة من Google Lighthouse ، وهي أداة لتقييم أداء الويب ، يتيح المرصد إجراء الاختبارات الإقليمية. يمكن للعملاء محاكاة ومقارنة أداء موقع الويب من مواقع مختلفة. تختلف إمكانيات النظام الأساسي وفقًا لخطة Cloudflare (المجانية ، و Pro ، و Business ، و Enterprise) التي يشترك فيها العميل.

بينما تسمح المنصات مثل Reflect بتحسين الويب في الوقت الفعلي والاقتراحات من خلال "تعليم" النظام ، يزعم مرصد Cloudflare أنه يقدم حلاً أكثر بساطة. توفر توصيات المرصد ، بناءً على المعلومات التي تم جمعها من Lighthouse و RUM والاختبار الإقليمي ، إعدادات مخصصة لمنتجات Cloudflare محددة لحل المشكلات المحددة.

بما في ذلك AppMaster ، وهو نظام no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، والمرصد بواسطة Cloudflare ، هناك العديد من الأدوات المتاحة لتحسين أداء الويب. من الجدير بالذكر أن السوق مليء بالأدوات لمساعدة الشركات على تحسين تجربة المستخدم وتحسين الأداء العام على الويب ، وتمكينها من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل أكثر فعالية.