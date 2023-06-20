В нашу цифровую эпоху организации признают важность наблюдаемости - способности понять состояние системы на основе генерируемых данных. По данным недавнего исследования, проведенного компанией New Relic, почти 78% руководителей и практиков ИТ-отделов считают наблюдаемость важным фактором для достижения бизнес-целей. Однако освоение наблюдаемости и аналитики веб-сайтов может оказаться довольно сложной задачей, учитывая постоянно меняющуюся динамику Интернета.

Когда компании пренебрегают этими аспектами, риск негативных последствий резко возрастает. Исследование, проведенное компанией SOASTA, показало, что более длительное время загрузки страниц приводит к увеличению количества отказов: средний показатель составляет 13% при загрузке менее трех секунд и почти 60% после девяти секунд. Многие продукты, такие как Google Analytics, Chartbeat и Parse.ly, решают проблемы наблюдаемости веб-сайтов. Несмотря на эти решения, Cloudflare, ведущий поставщик сетей доставки контента и услуг безопасности, считает, что может предложить еще более эффективный подход.

Cloudflare анонсировала Observatory, систему мониторинга производительности, заменившую прежнюю Speed Tab, которая интегрирует данные мониторинга пользователей в реальном времени (RUM), чтобы помочь клиентам понять производительность их сайта с точки зрения посетителей. Данные RUM, собранные с помощью функции Browser Insights компании Cloudflare, позволяют получить представление о браузере и устройствах пользователя, отслеживая такие показатели, как время загрузки страницы, время отклика и другие виды взаимодействия с пользователем.

Основная ценность Observatory заключается в ее способности предоставлять комплексное представление об опыте клиентов в различных средах и сетевых условиях. Кроме того, платформа предлагает предложения по улучшению производительности. Cloudflare отмечает, что Observatory работает по принципу "единого окна", собирая опыт клиентов и предоставляя целостную картину производительности и рекомендации по улучшению.

Используя Google Lighthouse, инструмент для оценки производительности веб-сайта, Observatory позволяет проводить региональное тестирование. Клиенты могут моделировать и сравнивать производительность сайта из разных мест. Возможности платформы зависят от тарифного плана Cloudflare (бесплатный, Pro, Business и Enterprise), на который подписан клиент.

В то время как платформы, подобные Reflect, позволяют оптимизировать веб-сайт в режиме реального времени и давать рекомендации, "обучая" систему, Observatory от Cloudflare утверждает, что предлагает более рациональное решение. Рекомендации Observatory, основанные на информации, полученной в ходе тестирования Lighthouse, RUM и региональных тестов, предоставляют индивидуальные настройки для конкретных продуктов Cloudflare для решения выявленных проблем.

Включая AppMaster, платформу no-code для создания веб-, мобильных и внутренних приложений, и Observatory от Cloudflare, существует множество инструментов для повышения производительности веб-сайтов. Следует отметить, что рынок наводнен инструментами, помогающими компаниям оптимизировать пользовательский опыт и повысить общую производительность в Интернете, что позволяет им более эффективно работать с целевой аудиторией.