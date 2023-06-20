在这个数字时代，企业认识到可观察性的重要性，即根据生成的数据来理解系统的状态的能力。根据New Relic最近的一项调查，近78%的IT决策者和从业者认为可观察性对实现业务目标至关重要。然而，考虑到网络不断变化的动态，掌握网站的可观察性和分析可能是相当艰巨的。

随着企业对这些方面的忽视，产生消极后果的风险也在惊人地上升。SOASTA的一项调查发现，较长的页面加载时间会导致较高的跳出率，加载时间在3秒以下的平均率为13%，9秒后接近60%。多个产品，如谷歌分析、Chartbeat和Parse.ly，都解决了网络可观察性的挑战。尽管有这些解决方案，内容交付网络和安全服务的领先供应商Cloudflare相信它可以提供一个更好的方法。

Cloudflare宣布了Observatory，这是一个性能监测系统，取代了以前的Speed Tab，它整合了实时用户监测（RUM）数据，帮助客户从访问者的角度了解其网站的性能。RUM数据通过Cloudflare的Browser Insights功能收集，提供对用户浏览器和设备的洞察力，跟踪页面加载时间、响应时间和其他用户互动等指标。

Observatory的核心价值来自于其对客户在各种环境和网络条件下的体验提供全面的看法的能力。此外，该平台还提供改善性能的建议。Cloudflare吹嘘Observatory的 "单一玻璃窗 "方法，以收集客户体验，提供性能的整体视角和改进建议。

利用Google Lighthouse（一种评估网络性能的工具），Observatory可以进行区域测试。客户可以模拟和比较不同地点的网站性能。该平台的功能根据客户订购的Cloudflare计划（免费、专业、商业和企业）而有所不同。

虽然像Reflect这样的平台可以通过 "教 "系统进行实时网络优化和建议，但Cloudflare的Observatory声称提供了一个更精简的解决方案。Observatory的建议基于从Lighthouse、RUM和区域测试中收集的信息，为特定的Cloudflare产品提供量身定制的设置，以解决所发现的问题。

包括AppMaster（一个用于构建网络、移动和后端应用程序的no-code 平台）和Cloudflare的Observatory，有许多工具可用于改善网络性能。值得注意的是，市场上充斥着各种工具，帮助企业优化用户体验，提高网络的整体性能，使他们能够更有效地接触目标受众。