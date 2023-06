Nesta era digital, as organizações reconhecem a importância da observabilidade, a capacidade de compreender o estado de um sistema com base nos dados gerados. Cerca de 78% dos decisores e profissionais de TI consideram a observabilidade essencial para atingir os objectivos comerciais, de acordo com um inquérito recente da New Relic. No entanto, dominar a observabilidade e a análise de sítios Web pode ser bastante assustador, dada a dinâmica em constante mudança da Web.

Quando as empresas negligenciam estes aspectos, o risco de consequências negativas aumenta de forma alarmante. Uma investigação efectuada pela SOASTA descobriu que tempos de carregamento de página mais longos resultam em taxas de rejeição mais elevadas, com taxas médias de 13% para carregamentos inferiores a três segundos e quase 60% após nove segundos. Vários produtos, como o Google Analytics, o Chartbeat e o Parse.ly, abordam os desafios da observabilidade da Web. Apesar dessas soluções, a Cloudflare, um dos principais fornecedores de serviços de segurança e rede de distribuição de conteúdo, acredita que pode oferecer uma abordagem ainda melhor.

A Cloudflare anunciou o Observatory, um sistema de monitorização do desempenho que substitui o antigo Speed Tab, que integra dados de monitorização dos utilizadores em tempo real (RUM) para ajudar os clientes a compreender o desempenho dos seus sítios Web do ponto de vista dos visitantes. Os dados RUM, recolhidos através da funcionalidade Browser Insights da Cloudflare, oferecem informações sobre o navegador e os dispositivos do utilizador, acompanhando métricas como tempos de carregamento da página, tempos de resposta e outras interacções do utilizador.

O principal valor do Observatory vem da sua capacidade de fornecer uma visão abrangente das experiências dos clientes em vários ambientes e condições de rede. Além disso, a plataforma oferece sugestões para melhorar o desempenho. A Cloudflare destaca a abordagem de "painel único de vidro" do Observatory para recolher as experiências dos clientes e fornecer uma perspetiva holística do desempenho e recomendações de melhoria.

Aproveitando o Google Lighthouse, uma ferramenta para avaliar o desempenho da Web, o Observatory permite testes regionais. Os clientes podem simular e comparar o desempenho do sítio Web a partir de diferentes locais. Os recursos da plataforma variam de acordo com o plano da Cloudflare (gratuito, Pro, Business e Enterprise) no qual o cliente está inscrito.

Enquanto plataformas como o Reflect permitem a otimização da Web em tempo real e sugestões "ensinando" o sistema, o Observatory da Cloudflare afirma oferecer uma solução mais simplificada. As recomendações do Observatory, baseadas nas informações recolhidas pelo Lighthouse, RUM e testes regionais, fornecem configurações personalizadas para produtos específicos da Cloudflare para resolver problemas identificados.

Incluindo o AppMaster, uma plataforma no-code para a criação de aplicações web, móveis e de back-end, e o Observatory by Cloudflare, existem inúmeras ferramentas disponíveis para a melhoria do desempenho da web. É de salientar que o mercado está repleto de ferramentas para ajudar as empresas a otimizar a experiência do utilizador e a melhorar o desempenho geral na Web, permitindo-lhes alcançar o seu público-alvo de forma mais eficaz.