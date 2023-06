In diesem digitalen Zeitalter erkennen Unternehmen die Bedeutung der Beobachtbarkeit, also der Fähigkeit, den Zustand eines Systems anhand der generierten Daten zu verstehen. Fast 78 % der IT-Entscheidungsträger und Praktiker betrachten die Beobachtbarkeit als wesentlich für das Erreichen von Geschäftszielen, so eine aktuelle Umfrage von New Relic. Die Beherrschung der Website-Beobachtung und -Analyse kann jedoch angesichts der sich ständig ändernden Dynamik des Internets ziemlich entmutigend sein.

Wenn Unternehmen diese Aspekte vernachlässigen, steigt das Risiko negativer Konsequenzen alarmierend an. Eine Untersuchung von SOASTA ergab, dass längere Seitenladezeiten zu höheren Absprungraten führen, wobei die durchschnittliche Rate bei Ladezeiten unter drei Sekunden 13 % und nach neun Sekunden fast 60 % beträgt. Mehrere Produkte, wie Google Analytics, Chartbeat und Parse.ly, befassen sich mit den Herausforderungen der Webbeobachtbarkeit. Trotz dieser Lösungen glaubt Cloudflare, ein führender Anbieter von Content-Delivery-Netzwerken und Sicherheitsdiensten, einen noch besseren Ansatz liefern zu können.

Cloudflare hat Observatory angekündigt, ein Performance-Monitoring-System, das das frühere Speed Tab ablöst. Es integriert Real-Time-User-Monitoring-Daten (RUM), um Kunden zu helfen, die Performance ihrer Website aus der Sicht der Besucher zu verstehen. RUM-Daten, die über die Browser Insights-Funktion von Cloudflare gesammelt werden, bieten Einblicke in den Browser und die Geräte des Nutzers und verfolgen Metriken wie Seitenladezeiten, Antwortzeiten und andere Nutzerinteraktionen.

Der Kernwert von Observatory liegt in der Fähigkeit, einen umfassenden Überblick über die Erfahrungen der Kunden in verschiedenen Umgebungen und Netzwerkbedingungen zu liefern. Darüber hinaus bietet die Plattform Vorschläge zur Verbesserung der Leistung. Cloudflare wirbt für den "Single Pane of Glass"-Ansatz von Observatory, um Kundenerfahrungen zu sammeln und eine ganzheitliche Perspektive der Leistung und Verbesserungsempfehlungen zu bieten.

Durch die Nutzung von Google Lighthouse, einem Tool zur Bewertung der Web-Performance, ermöglicht Observatory regionale Tests. Kunden können die Website-Performance von verschiedenen Standorten aus simulieren und vergleichen. Die Fähigkeiten der Plattform variieren je nach dem Cloudflare-Tarif (kostenlos, Pro, Business und Enterprise), den ein Kunde abonniert hat.

Während Plattformen wie Reflect Web-Optimierung und Vorschläge in Echtzeit ermöglichen, indem sie dem System "etwas beibringen", behauptet Cloudflare's Observatory, eine rationalere Lösung zu bieten. Die Empfehlungen von Observatory, die auf den von Lighthouse, RUM und regionalen Tests gesammelten Informationen basieren, bieten maßgeschneiderte Einstellungen für bestimmte Cloudflare-Produkte, um identifizierte Probleme zu beheben.

Mit AppMaster, einer no-code Plattform für die Erstellung von Web-, Mobile- und Backend-Anwendungen, und dem Observatory von Cloudflare stehen zahlreiche Tools zur Verbesserung der Web-Performance zur Verfügung. Es ist bemerkenswert, dass der Markt mit Tools überschwemmt wird, die Unternehmen dabei helfen, die Benutzererfahrung zu optimieren und die Gesamtleistung im Web zu verbessern, so dass sie ihr Zielpublikum effektiver erreichen können.