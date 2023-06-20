Bu dijital çağda kuruluşlar, oluşturulan verilere dayalı olarak bir sistemin durumunu kavrama kapasitesi olan gözlemlenebilirliğin önemini kabul ediyor. New Relic tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, BT karar vericilerinin ve uygulayıcılarının yaklaşık %78'i gözlemlenebilirliği iş hedeflerine ulaşmak için gerekli olarak görüyor. Bununla birlikte, web sitesinin sürekli değişen dinamikleri göz önüne alındığında, web sitesi gözlemlenebilirliği ve analitiği konusunda uzmanlaşmak oldukça göz korkutucu olabilir.

İşletmeler bu hususları ihmal ettikçe, olumsuz sonuç riski endişe verici bir şekilde artıyor. SOASTA tarafından yapılan bir araştırma, daha uzun sayfa yükleme sürelerinin, üç saniyenin altındaki yüklemeler için ortalama %13 ve dokuz saniyeden sonra yaklaşık %60 olmak üzere, daha yüksek hemen çıkma oranlarına yol açtığını keşfetti. Google Analytics, Chartbeat ve Parse.ly gibi birden çok ürün, web gözlemlenebilirliğinin zorluklarını ele alır. Bu çözümlere rağmen, lider bir içerik dağıtım ağı ve güvenlik hizmetleri sağlayıcısı olan Cloudflare, daha da iyi bir yaklaşım sunabileceğine inanıyor.

Cloudflare, müşterilerin web sitelerinin performansını ziyaretçilerin bakış açısından anlamalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı kullanıcı izleme (RUM) verilerini entegre eden eski Speed ​​Tab'ın yerini alan bir performans izleme sistemi olan Observatory'yi duyurdu. Cloudflare'nin Tarayıcı Öngörüleri özelliği aracılığıyla toplanan RUM verileri, kullanıcının tarayıcısı ve cihazları, sayfa yükleme süreleri, yanıt süreleri ve diğer kullanıcı etkileşimleri gibi izleme ölçümleri hakkında bilgiler sunar.

Observatory'nin temel değeri, çeşitli ortamlarda ve ağ koşullarında müşterilerin deneyimlerinin kapsamlı bir görünümünü sunma yeteneğinden gelir. Ayrıca, platform performansı artırmak için öneriler sunar. Cloudflare, Observatory'nin müşteri deneyimlerini toplamak ve bütüncül bir performans ve geliştirme önerileri perspektifi sağlamak için "tek pencere" yaklaşımını öne sürüyor.

Web performansını değerlendirmek için bir araç olan Google Lighthouse'tan yararlanan Observatory, bölgesel testlere olanak tanır. Müşteriler, web sitesi performansını farklı konumlardan simüle edebilir ve karşılaştırabilir. Platformun yetenekleri, müşterinin abone olduğu Cloudflare planına (ücretsiz, Pro, Business ve Enterprise) göre değişir.

Reflect gibi platformlar, sisteme "öğreterek" gerçek zamanlı web optimizasyonuna ve önerilere izin verirken, Cloudflare's Observatory daha modern bir çözüm sunduğunu iddia ediyor. Lighthouse, RUM ve bölgesel testlerden toplanan bilgilere dayanan Observatory'nin önerileri, belirlenen sorunları çözmek için belirli Cloudflare ürünleri için özel ayarlar sağlar.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster ve Cloudflare'den Observatory dahil olmak üzere, web performansını iyileştirmeye yönelik çok sayıda araç mevcuttur. Piyasanın, işletmelerin kullanıcı deneyimini optimize etmelerine ve web'deki genel performansı iyileştirmelerine yardımcı olacak araçlarla dolup taşması dikkat çekicidir, bu da onların hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlar.