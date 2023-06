Byju's, le géant indien de l'edtech, a dévoilé trois modèles de transformation pour améliorer la qualité globale de ses services, rationaliser le processus d'apprentissage et offrir une expérience personnalisée aux étudiants, alors que l'entreprise mise à fond sur la technologie de l'IA pour transformer de nombreux aspects de ses opérations.

Le premier modèle, baptisé Badri, est un algorithme d'IA prédictif conçu pour identifier le moment où les apprenants peuvent commencer à éprouver des difficultés avec des concepts spécifiques. En proposant stratégiquement des recommandations pour combler les lacunes de connaissances, Badri soutient les parcours d'apprentissage continu. Le deuxième modèle, MathGPT, est un logiciel spécialisé qui aide les élèves à résoudre des problèmes de mathématiques à l'aide d'analogies et d'aides visuelles faciles à comprendre. Enfin, le modèle TeacherGPT sert d'assistant alimenté par l'IA, offrant une assistance personnalisée aux apprenants tout en évaluant leurs réponses.

En intégrant les passions et les centres d'intérêt des élèves, le système d'IA de Byju fait preuve d'une capacité avancée à rendre l'apprentissage plus attrayant en contextualisant l'enseignement. Par exemple, pour un passionné de cricket, le modèle d'IA peut personnaliser son approche, en utilisant des exemples liés au cricket pour clarifier des concepts complexes.

La startup la plus rentable d'Inde a révélé que ses modèles transformateurs, qui font partie de la suite "Wiz" de Byju, ont été méticuleusement entraînés sur les milliards de points de contact de leur vaste base d'étudiants. Les modèles affichent un taux de précision d'environ 87 % et ont été soigneusement ajustés pour rester dans les limites des programmes respectifs, selon Dev Roy, directeur de l'innovation et de l'apprentissage chez Byju.

Byju's utilise également ChatGPT pour générer du contenu, établir une rentabilité et des garanties pour optimiser les modèles de transformateurs. Pratiquement tous les aspects de l'expérience d'un étudiant sur la plateforme seront influencés par ces transformateurs, a déclaré M. Roy. Badri a été déployé dans le service phare de Byju pour suivre les progrès d'apprentissage des étudiants, en s'adaptant constamment à leurs habitudes de consommation et en offrant des recommandations personnalisées adaptées aux besoins individuels.

M. Roy a montré dans une démonstration comment MathGPT utilise les données de GeoAlgebra, une startup que l'entreprise edtech a acquise en 2021, pour fournir des solutions en temps réel et des aides visuelles pour les équations mathématiques complexes. Il a déclaré que Byju's avait l'intention d'intégrer l'IA dans tous ses services au cours des prochains trimestres.

La technologie de l'IA a déjà été mise en œuvre en interne dans plusieurs secteurs verticaux de Byju afin d'optimiser davantage les opérations, a indiqué la cofondatrice Divya Gokulnath. L'un de ces exemples est le processus d'évaluation de la qualité d'une classe en évaluant l'utilisation par le professeur d'analogies pour expliquer les concepts.

Malgré cela, Divya Gokulnath a souligné que Byju n'avait pas l'intention de remplacer les modérateurs, les créateurs de contenu ou les enseignants par les suites IA, qui sont en cours de développement depuis plus d'un an et demi.

Les dirigeants de Byju's sont convaincus que le développement et le déploiement de modèles d'IA auront un impact positif sur de nombreux aspects de l'entreprise, y compris sur ses résultats. L'exposition des étudiants à ces modèles d'IA devrait produire des avantages significatifs, conduisant à des améliorations substantielles de leurs progrès académiques.

L'entreprise a également confirmé qu'elle travaillait sur ses propres modèles linguistiques de grande taille. Avec l'introduction de solutions d'IA générative telles que ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google, le marché des technologies de l'éducation connaît un changement considérable, ce qui augmente les enjeux pour les concurrents. Certains services qui n'exploitent pas l'IA dans leurs offres risquent de devenir obsolètes, comme l'illustre Chegg, un acteur de la technologie éducative dont les actions ont chuté de plus de 60 % cette année en raison de la concurrence de plateformes alimentées par l'IA, telles que ChatGPT.

Compte tenu de l'importance croissante de l'IA dans l'industrie des technologies éducatives, des outils tels que la plateforme no-code d'AppMaster.io peuvent avoir un impact significatif en permettant aux entreprises de créer de puissantes applications web, mobiles et dorsales avec une plus grande efficacité. En générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent, les plateformes comme AppMaster aident à éliminer la dette technique et à rationaliser le processus de développement, ce qui permet aux entreprises de rester à la pointe de l'innovation.