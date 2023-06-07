كشفت Byju's ، مركز تكنولوجيا التعليم الهندي ، عن ثلاثة نماذج محولات لتحسين جودة خدماتها الشاملة ، وتبسيط عملية التعلم ، وتوفير تجربة مخصصة للطلاب حيث تعمل الشركة بشكل كامل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحويل العديد من جوانب عملياتها.

النموذج الأول ، الذي أطلق عليه اسم البدري ، هو خوارزمية تنبؤية للذكاء الاصطناعي مصممة لتحديد متى قد يبدأ المتعلمون في النضال مع مفاهيم محددة. من خلال تقديم توصيات إستراتيجية لسد أي فجوات معرفية ، يدعم البدري رحلات التعلم المستمر. النموذج الثاني ، MathGPT ، هو برنامج متخصص يساعد الطلاب على حل مسائل الرياضيات من خلال مقارنات سهلة الفهم ومساعدات بصرية. أخيرًا ، يعمل نموذج TeacherGPT كمساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، حيث يقدم مساعدة شخصية للمتعلمين أثناء تقييم ردودهم أيضًا.

من خلال دمج شغف الطلاب واهتماماتهم ، يُظهر نظام الذكاء الاصطناعي في Byju قدرة متقدمة على جعل التعلم أكثر جاذبية من خلال وضع التعليمات في سياقها. على سبيل المثال ، بالنسبة لعشاق لعبة الكريكيت ، يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي تخصيص منهجه ، باستخدام أمثلة متعلقة بالكريكيت لتوضيح المفاهيم المعقدة.

كشفت الشركة الناشئة الأكثر قيمة في الهند أن نماذج المحولات الخاصة بها ، وهي جزء من مجموعة "ويز" لبيجو ، قد تم تدريبها بدقة على قاعدة طلابها الواسعة التي تبلغ المليارات من نقاط الاتصال. تتميز النماذج بمعدل دقة يبلغ حوالي 87٪ وتم تعديلها بعناية لتظل ضمن حدود المناهج الدراسية ، وفقًا لما قاله ديف روي ، كبير مسؤولي الابتكار والتعلم في Byju.

تستخدم Byju's أيضًا ChatGPT لإنشاء محتوى ، وإنشاء فعالية من حيث التكلفة وضمانات لتحسين نماذج المحولات. قال روي إن كل جانب تقريبًا من جوانب تجربة الطالب على المنصة سيتأثر بهذه المحولات. تم نشر بدري عبر خدمة Byju الرئيسية لمراقبة تقدم تعلم الطلاب ، والتعديل المستمر بناءً على أنماط استهلاكهم وتقديم توصيات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية.

أظهر روي في عرض توضيحي كيف تستخدم MathGPT البيانات من GeoAlgebra ، وهي شركة ناشئة استحوذت عليها شركة تكنولوجيا التعليم في عام 2021 ، لتوفير حلول في الوقت الفعلي ومساعدات بصرية للمعادلات الرياضية المعقدة. وذكر أن Byju تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها في الأرباع القادمة.

ذكرت المؤسس المشارك ديفيا جوكولناث أنه تم بالفعل تنفيذ تقنية الذكاء الاصطناعي داخليًا في العديد من قطاعات Byju لزيادة تحسين العمليات. أحد الأمثلة على ذلك هو عملية تقييم جودة الفصل من خلال تقييم استخدام المعلم للقياسات لشرح المفاهيم.

على الرغم من ذلك ، شدد Gokulnath على أن Byju ليس لديها نية لاستبدال الوسطاء أو منشئي المحتوى أو المعلمين بأجنحة AI ، والتي كانت قيد التطوير لأكثر من عام ونصف.

يثق المسؤولون التنفيذيون في Byju من أن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها سيكون لها تأثير إيجابي على العديد من جوانب الأعمال ، بما في ذلك المحصلة النهائية. من المتوقع أن يؤدي تعرض الطلاب لنماذج الذكاء الاصطناعي هذه إلى فوائد كبيرة ، مما يؤدي إلى تحسينات جوهرية في تقدمهم الأكاديمي.

وأكدت الشركة أيضًا أنها تعمل على نماذج لغوية كبيرة خاصة بها. مع تقديم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل OpenAI's ChatGPT و Google's Bard ، يشهد سوق تكنولوجيا التعليم تحولًا كبيرًا ، مما يزيد من المخاطر أمام المنافسين. من المحتمل أن تواجه بعض الخدمات التي تفشل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عروضها تقادمًا ، كما يتضح من Chegg ، وهو لاعب تكنولوجيا التعليم الذي تراجعت أسهمه بأكثر من 60٪ هذا العام بسبب المنافسة من منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في صناعة تكنولوجيا التعليم ، يمكن لأدوات مثل منصة AppMaster.io no-code أن تحدث تأثيرًا كبيرًا من خلال السماح للشركات بإنشاء تطبيقات قوية على الويب والجوّال والخلفية بكفاءة أكبر. إنشاء تطبيقات من البداية كلما تغيرت المتطلبات ، تساعد المنصات مثل AppMaster في التخلص من الديون التقنية وتبسيط عملية التطوير ، مما يضمن بقاء الشركات في طليعة الابتكار.