Byju's, l'azienda indiana leader nel settore dell'edtech, ha svelato tre modelli di trasformazione per migliorare la qualità complessiva del servizio, snellire il processo di apprendimento e fornire un'esperienza personalizzata agli studenti, puntando sulla tecnologia AI per trasformare numerosi aspetti delle sue attività.

Il primo modello, denominato Badri, è un algoritmo di intelligenza artificiale predittivo progettato per identificare quando gli studenti potrebbero avere difficoltà con concetti specifici. Offrendo consigli strategici per colmare le lacune di conoscenza, Badri supporta i percorsi di apprendimento continuo. Il secondo modello, MathGPT, è un software specializzato che aiuta gli studenti a risolvere i problemi matematici con analogie e supporti visivi di facile comprensione. Infine, il modello TeacherGPT funge da assistente AI, fornendo assistenza personalizzata agli studenti e valutando le loro risposte.

Incorporando le passioni e gli interessi degli studenti, il sistema AI di Byju dimostra una capacità avanzata di rendere l'apprendimento più coinvolgente contestualizzando l'istruzione. Ad esempio, per un appassionato di cricket, il modello di intelligenza artificiale può personalizzare il suo approccio, utilizzando esempi legati al cricket per chiarire concetti complessi.

La startup più preziosa dell'India ha rivelato che i suoi modelli di trasformatori, parte della suite "Wiz" di Byju, sono stati meticolosamente addestrati su miliardi di punti di contatto della loro vasta base di studenti. Secondo Dev Roy, Chief Innovation and Learning Officer di Byju, i modelli vantano un tasso di accuratezza di circa l'87% e sono stati accuratamente adattati per rimanere entro i limiti dei rispettivi programmi di studio.

Byju's sta inoltre utilizzando ChatGPT per generare contenuti, stabilire l'efficienza dei costi e le salvaguardie per ottimizzare i modelli di trasformatori. Praticamente ogni aspetto dell'esperienza di uno studente sulla piattaforma sarà influenzato da questi trasformatori, ha detto Roy. Badri è stato implementato nel servizio di punta di Byju per monitorare i progressi di apprendimento degli studenti, regolandosi costantemente in base ai loro modelli di consumo e offrendo raccomandazioni personalizzate in base alle esigenze individuali.

Roy ha mostrato in una demo come MathGPT utilizzi i dati di GeoAlgebra, una startup acquisita dall'azienda di edtech nel 2021, per fornire soluzioni in tempo reale e aiuti visivi per equazioni matematiche complesse. Ha dichiarato che Byju's intende incorporare l'IA in tutti i suoi servizi nei prossimi trimestri.

La tecnologia AI è già stata implementata internamente in diversi verticali di Byju per ottimizzare ulteriormente le operazioni, ha ricordato il cofondatore Divya Gokulnath. Un esempio è il processo di valutazione della qualità di una classe attraverso l'uso di analogie da parte dell'insegnante per spiegare i concetti.

Nonostante ciò, Gokulnath ha sottolineato che Byju's non ha intenzione di sostituire i moderatori, i creatori di contenuti o gli insegnanti con le suite di intelligenza artificiale, che sono in fase di sviluppo da oltre un anno e mezzo.

I dirigenti di Byju's sono convinti che lo sviluppo e la diffusione dei modelli di intelligenza artificiale avranno un impatto positivo su numerosi aspetti dell'azienda, compresi i risultati economici. Si prevede che l'esposizione degli studenti a questi modelli di intelligenza artificiale produrrà benefici significativi, portando a sostanziali miglioramenti nei loro progressi accademici.

L'azienda ha anche confermato che sta lavorando a propri modelli linguistici di grandi dimensioni. Con l'introduzione di soluzioni di IA generativa come ChatGPT di OpenAI e Bard di Google, il mercato dell'edtech sta subendo un notevole cambiamento, alzando la posta in gioco per i concorrenti. Alcuni servizi che non sfruttano l'IA nelle loro offerte potrebbero potenzialmente andare incontro all'obsolescenza, come dimostra Chegg, un player del settore edtech le cui azioni sono crollate di oltre il 60% quest'anno a causa della concorrenza di piattaforme alimentate dall'IA come ChatGPT.

