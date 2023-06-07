印度教育技术公司Byju's披露了三个转型模型，以提高其整体服务质量，简化学习过程，并为学生提供定制体验，因为该公司全面采用人工智能技术来改造其运营的许多方面。

第一个模型被称为Badri，是一种预测性的人工智能算法，旨在识别学习者何时可能开始与特定的概念作斗争。Badri支持持续的学习之旅，战略性地提供建议以填补任何知识差距。第二个模型，MathGPT，是一个专门的软件，帮助学生用易于理解的类比和视觉辅助手段解决数学问题。最后，TeacherGPT模型作为一个由人工智能驱动的助手，给学习者提供个性化的帮助，同时也评估他们的反应。

通过融入学生的激情和兴趣，Byju的人工智能系统展示了一种先进的能力，即通过情境化教学使学习更有吸引力。例如，对于板球爱好者，人工智能模型可以定制其方法，使用与板球有关的例子来澄清复杂的概念。

印度最有价值的创业公司披露，其变压器模型是Byju的 "Wiz "套件的一部分，已经在其广泛的学生基础的数十亿个接触点上进行了细致的训练。Byju的首席创新和学习官Dev Roy表示，这些模型拥有约87%的准确率，并经过精心调整，以保持在各自课程的范围内。

Byju's还利用ChatGPT生成内容，建立成本效益和保障措施来优化变压器模型。罗伊说，学生在平台上的体验的几乎每个方面都将受到这些变压器的影响。Badri已被部署在Byju的旗舰服务中，以监测学生的学习进度，根据他们的消费模式不断调整，并提供适合个人需求的个性化建议。

罗伊在一个演示中展示了MathGPT如何使用来自GeoAlgebra的数据，这是一家教育技术公司在2021年收购的创业公司，为复杂的数学方程式提供实时解决方案和视觉辅助。他表示，Byju's的目标是在未来几个季度将人工智能纳入其所有服务。

联合创始人Divya Gokulnath提到，AI技术已经在Byju的几个垂直领域内部实施，以进一步优化运营。其中一个例子是通过评估教师使用类比解释概念的过程来评估课堂的质量。

尽管如此，Gokulnath强调，Byju's无意用人工智能套件取代版主、内容创作者或教师，这些套件已经开发了一年半以上。

Byju's高管相信，人工智能模型的开发和部署将对业务的许多方面产生积极影响，包括其底线。学生接触这些人工智能模型预计将产生巨大的好处，使他们的学术进展得到大幅改善。

该公司还证实，它正致力于开发自己的大型语言模型。随着OpenAI的ChatGPT和谷歌的Bard等生成型人工智能解决方案的推出，教育技术市场正在经历一个相当大的转变，提高了竞争对手的赌注。一些未能在其产品中利用人工智能的服务可能会面临被淘汰，例如Chegg，由于来自ChatGPT等人工智能平台的竞争，这家教育技术公司的股价今年暴跌了60%以上。

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