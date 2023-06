Byju's, indyjska potęga edtech, ujawniła trzy modele transformatorów, aby poprawić ogólną jakość usług, usprawnić proces uczenia się i zapewnić uczniom spersonalizowane doświadczenie, ponieważ firma stawia na technologię AI, aby przekształcić wiele aspektów swojej działalności.

Pierwszy model, nazwany Badri, to predykcyjny algorytm sztucznej inteligencji zaprojektowany w celu identyfikacji, kiedy uczniowie mogą zacząć zmagać się z określonymi koncepcjami. Strategicznie oferując rekomendacje w celu wypełnienia wszelkich luk w wiedzy, Badri wspiera ciągłe podróże edukacyjne. Drugi model, MathGPT, to wyspecjalizowane oprogramowanie, które pomaga uczniom rozwiązywać problemy matematyczne za pomocą łatwych do zrozumienia analogii i pomocy wizualnych. Wreszcie, model TeacherGPT służy jako asystent oparty na sztucznej inteligencji, zapewniając spersonalizowaną pomoc uczniom, jednocześnie oceniając ich odpowiedzi.

Uwzględniając pasje i zainteresowania uczniów, system sztucznej inteligencji Byju wykazuje zaawansowaną zdolność do uczynienia nauki bardziej angażującą poprzez kontekstualizację instrukcji. Na przykład, w przypadku entuzjastów krykieta, model AI może dostosować swoje podejście, wykorzystując przykłady związane z krykietem do wyjaśnienia złożonych pojęć.

Najbardziej wartościowy indyjski startup ujawnił, że jego modele transformatorowe, będące częścią pakietu "Wiz" Byju, zostały skrupulatnie przeszkolone w zakresie miliardów punktów kontaktowych ich rozległej bazy studentów. Według Deva Roya, dyrektora ds. innowacji i nauczania w Byju, modele te charakteryzują się dokładnością na poziomie około 87% i zostały starannie dostosowane, aby pozostać w granicach odpowiedniego programu nauczania.

Byju's wykorzystuje również ChatGPT do generowania treści, ustanawiając efektywność kosztową i zabezpieczenia w celu optymalizacji modeli transformatorów. Te transformatory będą miały wpływ na praktycznie każdy aspekt doświadczenia studenta na platformie, powiedział Roy. Badri został wdrożony we flagowej usłudze Byju w celu monitorowania postępów uczniów w nauce, ciągłego dostosowywania się do ich wzorców konsumpcji i oferowania spersonalizowanych rekomendacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Roy zaprezentował, w jaki sposób MathGPT wykorzystuje dane z GeoAlgebra, startupu przejętego przez firmę edtech w 2021 roku, aby zapewnić rozwiązania w czasie rzeczywistym i pomoce wizualne dla złożonych równań matematycznych. Stwierdził, że Byju's zamierza włączyć sztuczną inteligencję do wszystkich swoich usług w nadchodzących kwartałach.

Technologia AI została już wewnętrznie wdrożona w kilku pionach Byju w celu dalszej optymalizacji operacji, wspomniała współzałożycielka Divya Gokulnath. Jednym z takich przykładów jest proces oceny jakości zajęć poprzez ocenę wykorzystania przez nauczyciela analogii do wyjaśniania pojęć.

Mimo to Gokulnath podkreślił, że Byju's nie ma zamiaru zastępować moderatorów, twórców treści ani nauczycieli pakietami AI, które są rozwijane od ponad półtora roku.

Kierownictwo Byju's jest przekonane, że rozwój i wdrażanie modeli AI będzie miało pozytywny wpływ na wiele aspektów działalności firmy, w tym na jej wyniki finansowe. Oczekuje się, że ekspozycja studentów na te modele AI przyniesie znaczące korzyści, prowadząc do znacznej poprawy ich postępów w nauce.

Firma potwierdziła również, że pracuje nad własnymi dużymi modelami językowymi. Wraz z wprowadzeniem generatywnych rozwiązań AI, takich jak ChatGPT OpenAI i Bard Google, rynek edtech doświadcza znacznych zmian, podnosząc stawkę dla konkurentów. Niektóre usługi, które nie wykorzystują sztucznej inteligencji w swoich ofertach, mogą potencjalnie stanąć w obliczu starzenia się, czego przykładem jest Chegg, gracz edtech, którego akcje spadły w tym roku o ponad 60% z powodu konkurencji ze strony platform opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie sztucznej inteligencji w branży edtech, narzędzia takie jak platforma AppMaster.io no-code mogą mieć znaczący wpływ, umożliwiając firmom tworzenie potężnych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych z większą wydajnością. Generując aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania, platformy takie jak AppMaster pomagają wyeliminować dług techniczny i usprawnić proces rozwoju, zapewniając firmom pozostanie w czołówce innowacji.