Das indische Bildungsunternehmen Byju's hat drei Transformer-Modelle vorgestellt, mit denen es seine Servicequalität insgesamt verbessern, den Lernprozess rationalisieren und den Studierenden ein individuelles Erlebnis bieten will. Das Unternehmen setzt dabei ganz auf KI-Technologie, um zahlreiche Aspekte seiner Geschäftstätigkeit zu verändern.

Das erste Modell mit dem Namen Badri ist ein prädiktiver KI-Algorithmus, der erkennen soll, wann Lernende mit bestimmten Konzepten Schwierigkeiten haben könnten. Badri bietet strategische Empfehlungen, um Wissenslücken zu schließen, und unterstützt so kontinuierliche Lernprozesse. Das zweite Modell, MathGPT, ist eine spezielle Software, die Schülern hilft, mathematische Probleme mit leicht verständlichen Analogien und visuellen Hilfen zu lösen. Das TeacherGPT-Modell schließlich dient als KI-gestützter Assistent, der den Lernenden individuelle Hilfestellung gibt und gleichzeitig ihre Antworten auswertet.

Durch die Einbeziehung der Leidenschaften und Interessen der Schüler zeigt das KI-System von Byju eine fortschrittliche Fähigkeit, das Lernen durch Kontextualisierung des Unterrichts interessanter zu gestalten. So kann das KI-Modell z. B. bei einem Kricket-Fan die Herangehensweise anpassen und komplexe Konzepte anhand von Beispielen mit Kricket-Bezug erläutern.

Das wertvollste Startup Indiens gab bekannt, dass seine Transformer-Modelle, die Teil der "Wiz"-Suite von Byju sind, anhand von Milliarden von Berührungspunkten mit der umfangreichen Studentenbasis sorgfältig trainiert wurden. Laut Dev Roy, Chief Innovation and Learning Officer bei Byju, weisen die Modelle eine Genauigkeitsrate von etwa 87 % auf und wurden sorgfältig angepasst, um die Grenzen des jeweiligen Lehrplans einzuhalten.

Byju setzt ChatGPT auch zur Erstellung von Inhalten ein und sorgt für Kosteneffizienz und Sicherheitsvorkehrungen zur Optimierung der Transformatormodelle. Praktisch jeder Aspekt der Erfahrung eines Schülers auf der Plattform wird durch diese Transformatoren beeinflusst, so Roy. Badri wurde in Byjus Vorzeigedienst eingesetzt, um den Lernfortschritt der Schüler zu überwachen, sich ständig an ihr Nutzungsverhalten anzupassen und personalisierte Empfehlungen anzubieten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Roy zeigte in einer Demo, wie MathGPT Daten von GeoAlgebra, einem Startup, das das Bildungsunternehmen 2021 übernommen hat, nutzt, um Echtzeitlösungen und visuelle Hilfen für komplexe mathematische Gleichungen anzubieten. Er erklärte, dass Byju's beabsichtigt, in den kommenden Quartalen KI in alle seine Dienste einzubauen.

Laut Mitbegründerin Divya Gokulnath wurde die KI-Technologie bereits intern in mehreren vertikalen Bereichen von Byju implementiert, um die Abläufe weiter zu optimieren. Ein Beispiel dafür ist der Prozess zur Bewertung der Qualität einer Klasse durch die Bewertung der Verwendung von Analogien durch den Lehrer zur Erklärung von Konzepten.

Dennoch betonte Gokulnath, dass Byju's nicht die Absicht hat, Moderatoren, Inhaltsersteller oder Lehrer durch die KI-Suiten zu ersetzen, die seit über anderthalb Jahren in der Entwicklung sind.

Die Führungskräfte von Byju's sind zuversichtlich, dass sich die Entwicklung und der Einsatz von KI-Modellen positiv auf zahlreiche Aspekte des Unternehmens auswirken werden, unter anderem auch auf das Geschäftsergebnis. Es wird erwartet, dass der Umgang der Studenten mit diesen KI-Modellen erhebliche Vorteile mit sich bringt und ihre akademischen Fortschritte deutlich verbessert.

Das Unternehmen bestätigte auch, dass es an eigenen großen Sprachmodellen arbeitet. Mit der Einführung von generativen KI-Lösungen wie ChatGPT von OpenAI und Bard von Google erfährt der Bildungsmarkt eine beträchtliche Verschiebung, die die Konkurrenz auf den Plan ruft. Einige Dienste, die es versäumen, KI in ihren Angeboten zu nutzen, könnten möglicherweise veraltet sein, wie das Beispiel des Bildungsanbieters Chegg zeigt, dessen Aktien in diesem Jahr aufgrund der Konkurrenz durch KI-gestützte Plattformen wie ChatGPT um über 60 % eingebrochen sind.

