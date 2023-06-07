Hintli eğitim teknolojisi santrali Byju's, genel hizmet kalitesini iyileştirmek, öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve şirket operasyonlarının çeşitli yönlerini dönüştürmek için yapay zeka teknolojisine her şeyi dahil ederken öğrencilere özelleştirilmiş bir deneyim sağlamak için üç trafo modelini ortaya çıkardı.

Badri olarak adlandırılan ilk model, öğrencilerin belirli kavramlarla ne zaman mücadele etmeye başlayabileceklerini belirlemek için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka algoritmasıdır. Bilgi boşluklarını doldurmak için stratejik öneriler sunan Badri, sürekli öğrenme yolculuklarını destekler. İkinci model olan MathGPT, öğrencilerin matematik problemlerini anlaşılması kolay analojiler ve görsel yardımcılarla çözmelerine yardımcı olan özel bir yazılımdır. Son olarak, TeacherGPT modeli, yapay zeka destekli bir asistan görevi görerek öğrencilere kişiselleştirilmiş yardım sağlarken aynı zamanda yanıtlarını da değerlendirir.

Byju'nun AI sistemi, öğrencilerin tutkularını ve ilgi alanlarını birleştirerek, öğretimi bağlamsallaştırarak öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirme konusunda gelişmiş bir yetenek sergiliyor. Örneğin, bir kriket meraklısı için AI modeli, karmaşık kavramları açıklığa kavuşturmak için kriketle ilgili örnekleri kullanarak yaklaşımını özelleştirebilir.

Hindistan'ın en değerli girişimi, Byju'nun "Wiz" paketinin bir parçası olan transformatör modellerinin, geniş öğrenci tabanının milyarlarca temas noktasında titizlikle eğitildiğini açıkladı. Byju'nun Baş İnovasyon ve Öğrenme Sorumlusu Dev Roy'a göre, modeller yaklaşık %87'lik bir doğruluk oranına sahiptir ve ilgili müfredatın sınırları içinde kalacak şekilde dikkatlice ayarlanmıştır.

Byju's ayrıca içerik oluşturmak için ChatGPT'yi kullanıyor, trafo modellerini optimize etmek için maliyet verimliliği ve güvenlik önlemleri sağlıyor. Roy, bir öğrencinin platformdaki deneyiminin neredeyse her yönünün bu dönüştürücülerden etkileneceğini söyledi. Badri, Byju'nun amiral gemisi hizmetinde, öğrencilerin öğrenme sürecini izlemek, tüketim kalıplarına göre sürekli uyum sağlamak ve bireysel ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için konuşlandırıldı.

Roy, bir demoda MathGPT'nin karmaşık matematiksel denklemler için gerçek zamanlı çözümler ve görsel yardımcılar sağlamak üzere edtech firmasının 2021'de satın aldığı bir startup olan GeoAlgebra'dan alınan verileri nasıl kullandığını gösterdi. Byju's'un önümüzdeki çeyreklerde yapay zekayı tüm hizmetlerine dahil etmeyi hedeflediğini belirtti.

Kurucu ortak Divya Gokulnath, yapay zeka teknolojisinin operasyonları daha da optimize etmek için Byju'nun birkaç dikeyinde zaten dahili olarak uygulandığından bahsetti. Böyle bir örnek, öğretmenin kavramları açıklamak için analoji kullanımını değerlendirerek bir sınıfın kalitesini değerlendirme sürecidir.

Buna rağmen Gokulnath, Byju's'un moderatörleri, içerik oluşturucuları veya öğretmenleri bir buçuk yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan AI süitleriyle değiştirmeye niyeti olmadığını vurguladı.

Byju'nun yöneticileri, yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin ve devreye alınmasının, kâr hanesi de dahil olmak üzere işin birçok yönü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağından emin. Öğrencilerin bu AI modellerine maruz kalmalarının önemli faydalar sağlaması ve akademik ilerlemelerinde önemli gelişmelere yol açması bekleniyor.

Şirket ayrıca kendi büyük dil modelleri üzerinde çalıştığını da doğruladı. OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi üretken AI çözümlerinin piyasaya sürülmesiyle, edtech pazarı önemli bir değişim yaşıyor ve rakiplerin çıkarlarını artırıyor. ChatGPT gibi yapay zeka destekli platformların rekabeti nedeniyle hisseleri bu yıl %60'ın üzerinde düşen bir edtech oyuncusu olan Chegg örneğinde olduğu gibi, tekliflerinde yapay zekadan yararlanamayan bazı hizmetler potansiyel olarak eskime tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Edtech endüstrisinde yapay zekanın artan önemi göz önüne alındığında, AppMaster.io'nun no-code platformu gibi araçlar, şirketlerin daha yüksek verimlilikle güçlü web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyarak önemli bir etki yaratabilir. Gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturan AppMaster gibi platformlar, teknik borcu ortadan kaldırmaya ve geliştirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olarak işletmelerin inovasyonda ön planda kalmasını sağlar.