Byju's, de Indiase edtech-krachtcentrale, heeft drie transformatormodellen onthuld om de algehele servicekwaliteit te verbeteren, het leerproces te stroomlijnen en studenten een op maat gemaakte ervaring te bieden, nu het bedrijf volledig op AI-technologie inzet om tal van aspecten van zijn activiteiten te transformeren.

Het eerste model, Badri genaamd, is een voorspellend AI-algoritme dat is ontworpen om te identificeren wanneer leerlingen beginnen te worstelen met specifieke concepten. Badri biedt strategische aanbevelingen om eventuele leemtes in de kennis op te vullen en ondersteunt zo een continu leerproces. Het tweede model, MathGPT, is gespecialiseerde software die leerlingen helpt om wiskundeproblemen op te lossen met eenvoudig te begrijpen analogieën en visuele hulpmiddelen. Tot slot dient het TeacherGPT-model als een AI-assistent die leerlingen persoonlijke hulp biedt en tegelijkertijd hun antwoorden evalueert.

Door de passies en interesses van leerlingen mee te nemen, laat het AI-systeem van Byju zien dat het een geavanceerd vermogen heeft om leren aantrekkelijker te maken door de instructie te contextualiseren. Voor een cricketfanaat bijvoorbeeld kan het AI-model zijn aanpak aanpassen door cricketgerelateerde voorbeelden te gebruiken om complexe concepten te verduidelijken.

De meest waardevolle startup van India onthulde dat zijn transformatormodellen, die deel uitmaken van Byju's "Wiz"-suite, zorgvuldig zijn getraind op de miljarden contactmomenten van hun uitgebreide studentenbestand. De modellen hebben een nauwkeurigheid van ongeveer 87% en zijn zorgvuldig aangepast om binnen de grenzen van de respectievelijke curricula te blijven, aldus Dev Roy, Chief Innovation and Learning Officer van Byju.

Byju's maakt ook gebruik van ChatGPT om inhoud te genereren, kostenefficiëntie te creëren en beveiligingen om de transformatormodellen te optimaliseren. Vrijwel elk aspect van de ervaring van een student op het platform zal worden beïnvloed door deze transformatoren, aldus Roy. Badri is ingezet voor Byju's paradepaardje om de leervorderingen van studenten te volgen, zich voortdurend aan te passen op basis van hun consumptiepatronen en persoonlijke aanbevelingen te doen die zijn afgestemd op individuele behoeften.

Roy liet in een demo zien hoe MathGPT gegevens gebruikt van GeoAlgebra, een startup die het edtechbedrijf in 2021 overnam, om realtime oplossingen en visuele hulpmiddelen te bieden voor complexe wiskundige vergelijkingen. Hij verklaarde dat Byju's ernaar streeft om AI in de komende kwartalen in al zijn diensten te integreren.

AI-technologie is al intern geïmplementeerd binnen verschillende verticals van Byju om de activiteiten verder te optimaliseren, aldus medeoprichter Divya Gokulnath. Een voorbeeld hiervan is het beoordelen van de kwaliteit van een klas door het evalueren van het gebruik van analogieën door de leraar om concepten uit te leggen.

Desondanks benadrukte Gokulnath dat Byju niet van plan is om moderatoren, contentmakers of docenten te vervangen door de AI-suites, die al meer dan anderhalf jaar in ontwikkeling zijn.

De leidinggevenden van Byju's zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling en inzet van AI-modellen een positieve invloed zal hebben op tal van aspecten van het bedrijf, waaronder de resultaten. De blootstelling van studenten aan deze AI-modellen zal naar verwachting aanzienlijke voordelen opleveren, wat zal leiden tot aanzienlijke verbeteringen in hun academische vooruitgang.

Het bedrijf bevestigde ook dat het werkt aan zijn eigen grote taalmodellen. Met de introductie van generatieve AI-oplossingen zoals OpenAI's ChatGPT en Google's Bard, maakt de edtech-markt een aanzienlijke verschuiving door, waardoor de inzet voor concurrenten hoger wordt. Sommige diensten die geen gebruik maken van AI in hun aanbod, kunnen mogelijk verouderd raken, zoals Chegg laat zien, een edtech-speler wiens aandelen dit jaar met meer dan 60% daalden door concurrentie van AI-platforms zoals ChatGPT.

Gezien het toenemende belang van AI in de edtech-industrie, kunnen tools zoals AppMaster.io's no-code platform een significante impact hebben door bedrijven in staat te stellen krachtige web-, mobiele en back-end applicaties te creëren met een grotere efficiëntie. Door applicaties vanaf nul te genereren wanneer de vereisten veranderen, helpen platforms zoals AppMaster technische schulden te elimineren en het ontwikkelingsproces te stroomlijnen, waardoor bedrijven in de voorhoede van de innovatie blijven.