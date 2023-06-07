Byju's, индийская компания, специализирующаяся в области образовательных технологий, представила три модели-трансформера для повышения общего качества обслуживания, оптимизации учебного процесса и обеспечения индивидуального опыта для студентов, поскольку компания полностью использует технологию искусственного интеллекта для преобразования многочисленных аспектов своей деятельности.

Первая модель, получившая название Badri, представляет собой предиктивный алгоритм ИИ, предназначенный для определения того, когда учащиеся могут начать испытывать трудности с определенными концепциями. Стратегически предлагая рекомендации по устранению пробелов в знаниях, Badri поддерживает непрерывный процесс обучения. Вторая модель, MathGPT, представляет собой специализированное программное обеспечение, которое помогает учащимся решать математические задачи с помощью понятных аналогий и наглядных пособий. Наконец, модель TeacherGPT служит помощником на базе искусственного интеллекта, оказывая индивидуальную помощь учащимся и одновременно оценивая их ответы.

Учитывая увлечения и интересы учащихся, система ИИ Byju демонстрирует передовую способность сделать обучение более увлекательным за счет контекстного подхода к обучению. Например, для любителей крикета модель ИИ может адаптировать свой подход, используя примеры, связанные с крикетом, для разъяснения сложных понятий.

Самый дорогой стартап Индии сообщил, что его модели-трансформеры, входящие в пакет Byju "Wiz", были тщательно обучены на миллиардах точек соприкосновения с обширной базой студентов. По словам Дэва Роя, директора Byju по инновациям и обучению, точность моделей составляет около 87%, и они были тщательно скорректированы, чтобы не выходить за рамки соответствующей учебной программы.

Компания Byju's также использует ChatGPT для создания контента, обеспечения экономичности и гарантий для оптимизации моделей трансформаторов. Практически каждый аспект опыта студента на платформе будет зависеть от этих трансформаторов, сказал Рой. Badri был развернут во флагманском сервисе Byju для отслеживания прогресса в обучении студентов, постоянно корректируется на основе их моделей потребления и предлагает персонализированные рекомендации с учетом индивидуальных потребностей.

Рой продемонстрировал на демонстрации, как MathGPT использует данные GeoAlgebra, стартапа, который компания приобрела в 2021 году, для предоставления решений и наглядных пособий для сложных математических уравнений в режиме реального времени. Он заявил, что в ближайшие кварталы Byju's намерена внедрить ИИ во все свои услуги.

Технология искусственного интеллекта уже внедрена в нескольких вертикалях компании Byju для дальнейшей оптимизации работы, отметил соучредитель Дивья Гокулнатх. Одним из таких примеров является процесс оценки качества урока путем анализа использования учителем аналогий при объяснении концепций.

Несмотря на это, Гокулнатх подчеркнул, что Byju's не намерена заменять модераторов, создателей контента или учителей с помощью комплектов ИИ, которые находятся в разработке уже более полутора лет.

Руководители Byju's уверены, что разработка и внедрение моделей ИИ окажут положительное влияние на многие аспекты деятельности компании, в том числе на ее конечный результат. Ожидается, что воздействие этих моделей ИИ на студентов принесет значительную пользу, что приведет к существенному улучшению их успеваемости.

Компания также подтвердила, что работает над созданием собственных больших языковых моделей. С появлением генеративных ИИ-решений, таких как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, рынок образовательных технологий переживает значительные изменения, повышая ставки для конкурентов. Некоторые сервисы, не использующие ИИ в своих предложениях, потенциально могут столкнуться с устареванием, примером чего является компания Chegg, игрок рынка образовательных технологий, чьи акции упали более чем на 60% в этом году из-за конкуренции со стороны платформ с ИИ, таких как ChatGPT.

Учитывая растущее значение ИИ в индустрии edtech, такие инструменты, как платформа no-code от AppMaster.io, могут оказать значительное влияние, позволяя компаниям создавать мощные веб-, мобильные и внутренние приложения с большей эффективностью. Генерируя приложения с нуля при каждом изменении требований, такие платформы, как AppMaster, помогают устранить технический долг и оптимизировать процесс разработки, обеспечивая предприятиям возможность оставаться на переднем крае инноваций.