Byju's, a potência indiana da edtech, revelou três modelos de transformadores para melhorar sua qualidade geral de serviço, agilizar o processo de aprendizagem e fornecer uma experiência personalizada para os alunos, à medida que a empresa aposta na tecnologia de IA para transformar vários aspectos de suas operações.

O primeiro modelo, apelidado de Badri, é um algoritmo de IA preditivo projetado para identificar quando os alunos podem começar a ter dificuldades com conceitos específicos. Oferecendo estrategicamente recomendações para preencher quaisquer lacunas de conhecimento, Badri apoia jornadas de aprendizagem contínua. O segundo modelo, MathGPT, é um software especializado que ajuda os alunos a resolver problemas de matemática com analogias e recursos visuais fáceis de entender. Por fim, o modelo TeacherGPT funciona como um assistente alimentado por IA, dando assistência personalizada aos alunos e avaliando as suas respostas.

Ao incorporar as paixões e os interesses dos alunos, o sistema de IA da Byju demonstra uma capacidade avançada de tornar a aprendizagem mais cativante ao contextualizar a instrução. Por exemplo, para um entusiasta do críquete, o modelo de IA pode personalizar a sua abordagem, utilizando exemplos relacionados com o críquete para clarificar conceitos complexos.

A startup mais valiosa da Índia revelou que os seus modelos transformadores, que fazem parte do conjunto "Wiz" da Byju, foram meticulosamente treinados nos milhares de milhões de pontos de contacto da sua extensa base de alunos. Os modelos apresentam uma taxa de precisão de aproximadamente 87% e foram cuidadosamente ajustados para se manterem dentro dos limites do respectivo currículo, de acordo com Dev Roy, Director de Inovação e Aprendizagem da Byju.

A Byju's também está a utilizar o ChatGPT para gerar conteúdos, estabelecendo uma relação custo-eficácia e salvaguardas para optimizar os modelos de transformadores. Praticamente todos os aspectos da experiência de um aluno na plataforma serão influenciados por esses transformadores, disse Roy. O Badri foi implementado no serviço principal da Byju para monitorizar o progresso da aprendizagem dos alunos, ajustando-se constantemente com base nos seus padrões de consumo e oferecendo recomendações personalizadas adaptadas às necessidades individuais.

Roy mostrou em uma demonstração como o MathGPT usa dados da GeoAlgebra, uma startup que a empresa edtech adquiriu em 2021, para fornecer soluções em tempo real e recursos visuais para equações matemáticas complexas. Ele afirmou que a Byju's pretende incorporar IA em todos os seus serviços nos próximos trimestres.

A tecnologia de IA já foi implementada internamente em vários dos setores verticais da Byju para otimizar ainda mais as operações, mencionou o cofundador Divya Gokulnath. Um exemplo disso é o processo de avaliação da qualidade de uma aula, avaliando o uso de analogias pelo professor para explicar conceitos.

Apesar disso, Gokulnath sublinhou que a Byju's não tem qualquer intenção de substituir moderadores, criadores de conteúdos ou professores pelos conjuntos de IA, que estão a ser desenvolvidos há mais de um ano e meio.

Os executivos da Byju's estão confiantes de que o desenvolvimento e a implementação de modelos de IA terão um impacto positivo em vários aspectos da empresa, incluindo os seus resultados. Espera-se que a exposição dos estudantes a estes modelos de IA produza benefícios significativos, conduzindo a melhorias substanciais no seu progresso académico.

A empresa também confirmou que está a trabalhar nos seus próprios modelos linguísticos de grande dimensão. Com a introdução de soluções de IA generativa, como o ChatGPT da OpenAI e o Bard da Google, o mercado da tecnologia educativa está a sofrer uma mudança considerável, o que aumenta os riscos para os concorrentes. Alguns serviços que não conseguem tirar partido da IA nas suas ofertas podem potencialmente enfrentar a obsolescência, como exemplificado pela Chegg, uma empresa de edtech cujas acções caíram mais de 60% este ano devido à concorrência de plataformas alimentadas por IA como o ChatGPT.

