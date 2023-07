Android Auto, la célèbre plateforme de Google conçue pour refléter les fonctionnalités d'un appareil Android sur la tête de lecture compatible d'une voiture, améliore ses fonctionnalités pour répondre de manière plus proactive aux besoins des véhicules électriques (VE). Les derniers ajouts à la plateforme visent à rendre la navigation, le chargement et l'utilisation plus simples pour les propriétaires de VE qui utilisent Android Auto pour leurs besoins d'infodivertissement.

Au fil de plusieurs mises à jour, Google a discrètement introduit des fonctionnalités destinées au domaine en plein essor des VE. Combinées à l'interface Android Auto, ces fonctionnalités complémentaires devraient améliorer considérablement l'expérience de conduite des VE.

L'une de ces fonctionnalités comprend l'option permettant d'identifier manuellement le véhicule comme étant électrique et d'activer les fonctionnalités spécifiques aux VE sur Google Maps présentes dans l'écosystème Android Auto. Ces paramètres et fonctionnalités se trouvent dans un nouveau segment intitulé "Paramètres EV" dans le menu des paramètres intégrés d'Android Auto.

Cette mise à jour permet également aux utilisateurs de sélectionner le type de connecteur de charge de leur véhicule. Les options proposées sont J1772, CCS (Combo 1 et 2), Type 2 et CHAdeMO. Étonnamment, la mise à jour ne mentionne pas le North American Charging Standard (NACS), une norme soutenue par Tesla et de plus en plus adoptée par les nouveaux VE vendus aux États-Unis.

L'introduction de ces attributs axés sur les véhicules électriques a commencé avec Android Auto 9.5, et maintenant avec la mise à jour Android Auto 9.9, ces fonctionnalités se concrétisent enfin. Après la dernière mise à jour, les utilisateurs de SmartDroid ont pu voir ces nouveaux paramètres en action, bien qu'ils soient présentés en allemand.

Malgré ces avancées, l'accessibilité d'Android Auto sur les marques de VE les plus populaires est encore inférieure à ce qui était souhaité. Des marques comme Tesla et Rivian ont consciemment décidé de ne pas inclure Android Auto ou CarPlay dans leurs modèles, tandis que d'autres comme Polestar ont opté pour Android Automotive en tant que système d'exploitation natif. Néanmoins, pour d'autres marques de véhicules électriques comme Kia, Nissan, Ford, pour n'en citer que quelques-unes, cette mise à jour est une nouvelle prometteuse et nous attendons avec impatience son adoption à plus grande échelle.

