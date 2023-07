O Android Auto, a bem conhecida plataforma da Google concebida para espelhar as funcionalidades de um dispositivo Android para a cabeça de entretenimento automóvel compatível, está a aumentar as suas funcionalidades para atender aos veículos eléctricos (VE) de forma mais proactiva. As mais recentes adições à plataforma visam tornar a navegação, o carregamento e a utilização mais simples para os proprietários de veículos eléctricos que utilizam o Android Auto para as suas necessidades de info-entretenimento.

Ao longo de várias actualizações, a Google tem vindo a introduzir discretamente funcionalidades destinadas ao domínio em expansão dos veículos eléctricos. Quando combinadas com a interface Android Auto, espera-se que estas funcionalidades complementares melhorem significativamente a experiência de condução dos veículos eléctricos.

Uma dessas funcionalidades inclui a opção de identificar manualmente o veículo como elétrico e ativar funcionalidades específicas para veículos eléctricos no Google Maps presentes no ecossistema Android Auto. Estas definições e funcionalidades podem ser encontradas num novo segmento intitulado "Definições EV" no menu de definições integrado no Android Auto.

Esta atualização também dá aos utilizadores a liberdade de selecionar o tipo de conetor de carregamento do seu veículo. As opções apresentadas incluem J1772, CCS (Combo 1 e 2), Tipo 2 e CHAdeMO. Surpreendentemente, a atualização não menciona o North American Charging Standard (NACS), um padrão apoiado pela Tesla e cada vez mais adotado por novos VEs a serem vendidos nos EUA.

A introdução destes atributos centrados nos veículos eléctricos começou com o Android Auto 9.5 e, agora, com a atualização do Android Auto 9.9, estas funcionalidades estão finalmente a tornar-se realidade. Após a última atualização, os utilizadores do site SmartDroid testemunharam estas novas definições em ação, embora demonstradas em alemão.

Apesar dos avanços, a acessibilidade do Android Auto em marcas populares de veículos eléctricos continua a ser inferior ao desejado. Marcas como a Tesla e a Rivian decidiram conscientemente não incluir o Android Auto ou o CarPlay nos seus modelos, enquanto outras, como a Polestar, optaram pelo Android Automotive como sistema operativo nativo. No entanto, para outras marcas de veículos eléctricos como a Kia, a Nissan e a Ford, para citar algumas, esta atualização é uma notícia promissora e esperamos ansiosamente a sua adoção generalizada.

