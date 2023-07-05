Android Auto是谷歌广受赞誉的平台，旨在将安卓设备的功能反映到汽车兼容的车载娱乐头，它正在加强其功能，以更积极地迎合电动汽车（EV）。该平台的最新补充旨在使使用Android Auto满足其信息娱乐需求的电动车主在导航、充电和可用性方面更加直接。

在几次更新过程中，谷歌一直在谨慎地引入针对新兴的电动汽车领域的功能。当与Android Auto界面相结合时，这些补充功能有望大大增强电动车的驾驶体验。

其中一个功能包括选择手动将车辆识别为电动车，并在Android Auto生态系统中激活谷歌地图上的电动车特定功能。这些设置和功能可以在内置的Android Auto设置菜单中的一个名为 "电动车设置 "的新部分找到。

这一更新还为用户提供了选择其车辆充电连接器类型的自由。提出的选项包括J1772、CCS（组合1和2）、Type 2和CHAdeMO。令人惊讶的是，该更新没有提到北美充电标准（NACS），这是一个由特斯拉支持的标准，并越来越多地被将在美国销售的新电动汽车所采用，然而，它很有可能被纳入未来的更新中。

这些以电动车为重点的属性的引入从Android Auto 9.5开始，现在随着Android Auto 9.9的更新，这些功能终于要实现了。在最新的更新后，SmartDroid ，用户见证了这些新颖的设置，虽然是用德语演示的。

尽管有了这些进步，Android Auto在流行的电动车品牌上的可及性仍然低于预期。像特斯拉和Rivian这样的品牌已经有意识地决定不在他们的车型中加入Android Auto或CarPlay，而像Polestar这样的其他品牌则选择了Android Automotive作为原生操作系统。尽管如此，对于其他电动车品牌，如起亚、日产、福特等等，这次更新是一个很有希望的消息，我们热切期待它的广泛采用。

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