Android Auto, широко известная платформа Google, предназначенная для зеркального отображения функций устройства Android на совместимой автомобильной развлекательной головке, расширяет свои функциональные возможности для более активного обслуживания электромобилей (EV). Последние дополнения к платформе направлены на упрощение навигации, зарядки и удобства использования для владельцев электромобилей, которые используют Android Auto для своих информационно-развлекательных потребностей.

В течение нескольких обновлений Google незаметно вводил функции, ориентированные на растущую сферу EV. Ожидается, что в сочетании с интерфейсом Android Auto эти дополнительные функции значительно улучшат опыт вождения EV.

Одна из таких функций включает возможность вручную идентифицировать автомобиль как электрический и активировать специфические для EV функции на Google Maps, присутствующие в экосистеме Android Auto. Эти настройки и функции можно найти в новом сегменте под названием "EV Settings" во встроенном меню настроек Android Auto.

Это обновление также предоставляет пользователям возможность выбора типа разъема для зарядки автомобиля. Предлагаются следующие варианты: J1772, CCS (Combo 1 и 2), Type 2 и CHAdeMO. Удивительно, но в обновлении не упоминается Североамериканский стандарт зарядки (NACS) - стандарт, поддерживаемый компанией Tesla и все чаще используемый новыми EV, которые будут продаваться в США. Однако существует большая вероятность, что он будет включен в будущие обновления.

Внедрение этих атрибутов, ориентированных на EV, началось с Android Auto 9.5, а теперь, с обновлением Android Auto 9.9, эти функции наконец-то становятся реальностью. После выхода последнего обновления пользователи сайта SmartDroid увидели эти новые настройки в действии, хотя и на немецком языке.

Несмотря на прогресс, доступность Android Auto на популярных марках EV все еще ниже, чем хотелось бы. Такие бренды, как Tesla и Rivian, сознательно решили не включать Android Auto или CarPlay в свои модели, в то время как другие, такие как Polestar, выбрали Android Automotive в качестве родной операционной системы. Тем не менее, для других EV брендов, таких как Kia, Nissan, Ford и т.д., это обновление является многообещающей новостью, и мы с нетерпением ожидаем его более широкого внедрения.

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