يعمل Android Auto ، وهو النظام الأساسي الشهير من Google والمصمم لعكس الميزات من جهاز Android إلى رئيس الترفيه داخل السيارة المتوافق ، على تكثيف وظائفه لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية (EVs) بشكل استباقي. تهدف أحدث الإضافات إلى النظام الأساسي إلى جعل التنقل والشحن وسهولة الاستخدام أكثر سهولة لمالكي المركبات الكهربائية الذين يستخدمون Android Auto لتلبية احتياجات المعلومات والترفيه الخاصة بهم.

على مدار العديد من التحديثات ، قدمت Google سرًا ميزات تستهدف المجال المزدهر للمركبات الكهربائية. عند دمجها مع واجهة Android Auto ، من المتوقع أن تعمل هذه الميزات التكميلية على تحسين تجربة قيادة EV بشكل كبير.

تتضمن إحدى هذه الميزات خيار تحديد السيارة يدويًا على أنها كهربائية وتفعيل ميزات خاصة بـ EV على خرائط Google الموجودة في نظام Android Auto البيئي. يمكن العثور على هذه الإعدادات والميزات في قسم جديد بعنوان "إعدادات EV" ضمن قائمة إعدادات Android Auto المدمجة.

يوفر هذا التحديث أيضًا للمستخدمين حرية اختيار نوع موصل شحن سيارتهم. تتضمن الخيارات المطروحة J1772 و CCS (Combo 1 و 2) والنوع 2 و CHAdeMO. من المثير للدهشة أن التحديث لا يذكر معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) ، وهو معيار مدعوم من Tesla ويتم اعتماده بشكل متزايد من قبل EVs الجديدة ليتم بيعها في الولايات المتحدة ، ومع ذلك ، هناك احتمال كبير أن يتم إدراجه في التحديثات المستقبلية.

بدأ تقديم هذه السمات التي تركز على EV مع Android Auto 9.5 ، والآن مع تحديث Android Auto 9.9 ، بدأت هذه الميزات تؤتي ثمارها أخيرًا. بعد آخر تحديث ، شاهد مستخدمو SmartDroid هذه الإعدادات الجديدة قيد التنفيذ ، على الرغم من عرضها باللغة الألمانية.

على الرغم من التطورات ، لا تزال إمكانية الوصول إلى Android Auto على العلامات التجارية الشهيرة للمركبات الكهربائية أقل مما هو مرغوب فيه. قررت العلامات التجارية مثل Tesla و Rivian بوعي عدم تضمين Android Auto أو CarPlay في طرازاتها ، بينما اختارت شركات أخرى مثل Polestar نظام Android Automotive كنظام تشغيل أصلي. ومع ذلك ، بالنسبة لماركات السيارات الكهربائية الأخرى مثل كيا ونيسان وفورد ، على سبيل المثال لا الحصر ، يعد هذا التحديث أخبارًا واعدة ونتوقع بفارغ الصبر اعتماده على نطاق أوسع.

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