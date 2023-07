Android Auto, het befaamde platform van Google dat ontworpen is om functies van een Android-apparaat te spiegelen aan de compatibele entertainmentkop van een auto, breidt zijn functionaliteiten uit om proactiever tegemoet te komen aan elektrische voertuigen (EV's). De nieuwste toevoegingen aan het platform zijn bedoeld om navigatie, opladen en gebruiksvriendelijkheid eenvoudiger te maken voor EV-eigenaren die Android Auto gebruiken voor hun infotainment.

In de loop van verschillende updates heeft Google discreet functies geïntroduceerd die gericht zijn op het ontluikende domein van EV's. Verwacht wordt dat in combinatie met de Android Auto-interface deze aanvullende functies de rijervaring van EV's aanzienlijk zullen verbeteren.

Een van deze functies is de optie om het voertuig handmatig te identificeren als een elektrisch voertuig en EV-specifieke functies te activeren op Google Maps binnen het Android Auto ecosysteem. Deze instellingen en functies zijn te vinden in een nieuw segment getiteld 'EV-instellingen' binnen het ingebouwde Android Auto instellingenmenu.

Deze update geeft gebruikers ook de vrijheid om het type laadconnector van hun voertuig te selecteren. De opties zijn J1772, CCS (Combo 1 en 2), Type 2 en CHAdeMO. Verrassend genoeg maakt de update geen melding van de North American Charging Standard (NACS), een standaard die wordt ondersteund door Tesla en steeds meer wordt overgenomen door nieuwe EV's die in de VS worden verkocht.

De introductie van deze EV-gerichte kenmerken begon met Android Auto 9.5, en nu met de Android Auto 9.9 update worden deze functies eindelijk werkelijkheid. Na de laatste update waren SmartDroid gebruikers getuige van deze nieuwe instellingen in actie, hoewel ze in het Duits werden gedemonstreerd.

Ondanks de vooruitgang is de toegankelijkheid van Android Auto op populaire EV-merken nog steeds minder dan gewenst. Merken als Tesla en Rivian hebben bewust besloten om geen Android Auto of CarPlay in hun modellen op te nemen, terwijl anderen zoals Polestar hebben gekozen voor Android Automotive als een native besturingssysteem. Toch is deze update veelbelovend nieuws voor andere EV-merken zoals Kia, Nissan en Ford, om er maar een paar te noemen, en we kijken er dan ook reikhalzend naar uit.

