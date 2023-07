Android Auto, dobrze znana platforma Google zaprojektowana do odzwierciedlania funkcji z urządzenia z systemem Android do kompatybilnej samochodowej głowicy rozrywkowej, zwiększa swoje funkcje, aby bardziej proaktywnie obsługiwać pojazdy elektryczne (EV). Najnowsze dodatki do platformy mają na celu uproszczenie nawigacji, ładowania i użyteczności dla właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy używają Android Auto do swoich potrzeb związanych z rozrywką.

W ciągu kilku aktualizacji Google dyskretnie wprowadzało funkcje ukierunkowane na rozwijającą się domenę pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że w połączeniu z interfejsem Android Auto, te uzupełniające funkcje znacznie poprawią wrażenia z jazdy pojazdem elektrycznym.

Jedną z takich funkcji jest możliwość ręcznej identyfikacji pojazdu jako elektrycznego i aktywacji funkcji specyficznych dla pojazdów elektrycznych w Mapach Google obecnych w ekosystemie Android Auto. Te ustawienia i funkcje można znaleźć w nowym segmencie zatytułowanym "Ustawienia EV" we wbudowanym menu ustawień Android Auto.

Aktualizacja zapewnia również użytkownikom możliwość wyboru typu złącza ładowania pojazdu. Dostępne opcje obejmują J1772, CCS (Combo 1 i 2), Type 2 i CHAdeMO. Co zaskakujące, aktualizacja nie wspomina o North American Charging Standard (NACS), standardzie wspieranym przez Teslę i coraz częściej przyjmowanym przez nowe pojazdy elektryczne, które mają być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Wprowadzenie tych atrybutów skoncentrowanych na pojazdach elektrycznych rozpoczęło się od Android Auto 9.5, a teraz wraz z aktualizacją Android Auto 9.9 funkcje te w końcu się urzeczywistniają. Po najnowszej aktualizacji użytkownicy SmartDroid byli świadkami tych nowych ustawień w akcji, choć zademonstrowanych w języku niemieckim.

Pomimo postępów, dostępność Android Auto w popularnych markach pojazdów elektrycznych jest nadal niższa niż oczekiwano. Marki takie jak Tesla i Rivian świadomie zdecydowały się nie włączać Android Auto ani CarPlay do swoich modeli, podczas gdy inne, takie jak Polestar, zdecydowały się na Android Automotive jako natywny system operacyjny. Niemniej jednak, dla innych marek pojazdów elektrycznych, takich jak Kia, Nissan, Ford, aby wymienić tylko kilka, ta aktualizacja jest obiecującą wiadomością i z niecierpliwością oczekujemy jej szerszego przyjęcia.

