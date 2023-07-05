Google'ın, bir Android cihazdaki özellikleri bir arabanın uyumlu araç içi eğlence kafasına yansıtmak üzere tasarlanmış, iyi bilinen platformu Android Auto, elektrikli araçlara (EV'ler) daha proaktif bir şekilde hitap etmek için işlevlerini artırıyor. Platforma yapılan son eklemeler, bilgi-eğlence ihtiyaçları için Android Auto kullanan EV sahipleri için navigasyonu, şarjı ve kullanılabilirliği daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Google, çeşitli güncellemeler boyunca, gelişmekte olan EV'leri hedef alan özellikleri ihtiyatlı bir şekilde tanıtıyor. Android Auto arayüzü ile birleştirildiğinde, bu tamamlayıcı özelliklerin EV sürüş deneyimini önemli ölçüde geliştirmesi bekleniyor.

Bu tür özelliklerden biri, aracın elektrikli olduğunu manuel olarak belirleme ve Android Auto ekosisteminde bulunan Google Haritalar'da EV'ye özgü özellikleri etkinleştirme seçeneğini içerir. Bu ayarlar ve özellikler, yerleşik Android Auto ayarları menüsündeki 'EV Ayarları' başlıklı yeni bir segmentte bulunabilir.

Bu güncelleme aynı zamanda kullanıcılara araçlarının şarj konektör tipini seçme özgürlüğü de sağlar. Sunulan seçenekler arasında J1772, CCS (Combo 1 ve 2), Type 2 ve CHAdeMO yer alır. Şaşırtıcı bir şekilde güncelleme, Tesla tarafından desteklenen ve ABD'de satılacak yeni EV'ler tarafından giderek daha fazla benimsenen bir standart olan Kuzey Amerika Şarj Standardından (NACS) bahsetmiyor. Ancak, bunun gelecekteki güncellemelere dahil edilme olasılığı yüksek.

Bu EV odaklı özelliklerin tanıtımı Android Auto 9.5 ile başladı ve şimdi Android Auto 9.9 güncellemesiyle bu özellikler sonunda meyvelerini veriyor. En son güncellemeyi yayınlayın, SmartDroid kullanıcıları Almanca gösterilmesine rağmen bu yeni ayarları çalışırken gördüler.

Gelişmelere rağmen, Android Auto'nun popüler EV markalarındaki erişilebilirliği hala istenenden daha düşük. Tesla ve Rivian gibi markalar bilinçli olarak modellerine Android Auto veya CarPlay'i dahil etmemeye karar verirken, Polestar gibi diğerleri yerel işletim sistemi olarak Android Automotive'i seçti. Bununla birlikte, birkaç isim vermek gerekirse Kia, Nissan, Ford gibi diğer EV markaları için bu güncelleme umut verici bir haber ve daha geniş çapta benimsenmesini hevesle bekliyoruz.

AppMaster, bu tür teknolojilerde daha derinlemesine araştırma yapmakla ilgilenen no-code platform kullanıcıları için görsel, kodsuz bir ortamda yüksek performanslı, ölçeklenebilir web ve mobil uygulamaları yalnızca keşfedebileceğiniz, oluşturabileceğiniz ve konuşlandırabileceğiniz en uygun alandır. EV endüstrisi geliştikçe, no-code endüstride de yaygın olarak paylaşılan ve genişleyen dalgalanma etkilerini algılayabiliyoruz.