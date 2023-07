Android Auto, die bekannte Plattform von Google, die Funktionen von Android-Geräten auf kompatible Unterhaltungselektronik im Auto überträgt, erweitert ihre Funktionen, um Elektrofahrzeuge (EVs) proaktiver zu unterstützen. Die jüngsten Ergänzungen der Plattform zielen darauf ab, die Navigation, das Aufladen und die Benutzerfreundlichkeit für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die Android Auto für ihre Infotainment-Bedürfnisse nutzen, zu vereinfachen.

Im Laufe mehrerer Updates hat Google diskret Funktionen eingeführt, die auf den wachsenden Bereich der Elektroautos ausgerichtet sind. Es wird erwartet, dass diese ergänzenden Funktionen in Kombination mit der Android Auto-Schnittstelle das Fahrerlebnis von Elektrofahrzeugen erheblich verbessern werden.

Eine dieser Funktionen beinhaltet die Möglichkeit, das Fahrzeug manuell als Elektrofahrzeug zu identifizieren und EV-spezifische Funktionen in Google Maps innerhalb des Android Auto-Ökosystems zu aktivieren. Diese Einstellungen und Funktionen sind in einem neuen Segment mit dem Titel EV-Einstellungen" innerhalb des integrierten Android Auto-Einstellungsmenüs zu finden.

Mit diesem Update können Nutzer auch den Typ des Ladeanschlusses für ihr Fahrzeug auswählen. Zu den Optionen gehören J1772, CCS (Combo 1 und 2), Typ 2 und CHAdeMO. Überraschenderweise erwähnt das Update nicht den North American Charging Standard (NACS), einen Standard, der von Tesla unterstützt wird und zunehmend von neuen, in den USA zu verkaufenden E-Fahrzeugen übernommen wird.

Die Einführung dieser EV-fokussierten Attribute begann mit Android Auto 9.5, und mit dem Android Auto 9.9 Update kommen diese Funktionen nun endlich zum Tragen. Nach dem letzten Update konnten die Nutzer von SmartDroid diese neuen Einstellungen in Aktion erleben, allerdings auf Deutsch.

Trotz der Fortschritte ist die Zugänglichkeit von Android Auto bei beliebten Elektroauto-Marken immer noch geringer als gewünscht. Marken wie Tesla und Rivian haben sich bewusst dafür entschieden, ihre Modelle nicht mit Android Auto oder CarPlay auszustatten, während andere wie Polestar sich für Android Automotive als natives Betriebssystem entschieden haben. Für andere EV-Marken wie Kia, Nissan, Ford, um nur einige zu nennen, ist dieses Update jedoch eine vielversprechende Nachricht, und wir sind gespannt auf die weitere Verbreitung.

