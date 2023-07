Android Auto, la famosa piattaforma di Google progettata per trasferire le funzioni di un dispositivo Android all'impianto di intrattenimento per auto compatibile, sta aumentando le sue funzionalità per soddisfare in modo più attivo i veicoli elettrici (EV). Le ultime aggiunte alla piattaforma mirano a rendere più semplici la navigazione, la ricarica e l'utilizzo per i proprietari di veicoli elettrici che utilizzano Android Auto per le loro esigenze di infotainment.

Nel corso di diversi aggiornamenti, Google ha introdotto con discrezione funzioni mirate al settore in espansione dei veicoli elettrici. Se combinate con l'interfaccia di Android Auto, queste funzioni complementari dovrebbero migliorare notevolmente l'esperienza di guida dei veicoli elettrici.

Una di queste funzioni include l'opzione di identificare manualmente il veicolo come elettrico e di attivare le funzioni specifiche per i veicoli elettrici su Google Maps presenti nell'ecosistema Android Auto. Queste impostazioni e funzioni si trovano in un nuovo segmento intitolato "Impostazioni EV" all'interno del menu delle impostazioni di Android Auto.

Questo aggiornamento offre agli utenti anche la possibilità di selezionare il tipo di connettore di ricarica del proprio veicolo. Le opzioni proposte includono J1772, CCS (Combo 1 e 2), Tipo 2 e CHAdeMO. Sorprendentemente, l'aggiornamento non menziona il North American Charging Standard (NACS), uno standard sostenuto da Tesla e sempre più adottato dai nuovi veicoli elettrici in vendita negli Stati Uniti. Tuttavia, è molto probabile che venga incorporato nei futuri aggiornamenti.

L'introduzione di questi attributi incentrati sui veicoli elettrici è iniziata con Android Auto 9.5 e ora, con l'aggiornamento Android Auto 9.9, queste caratteristiche stanno finalmente diventando realtà. Dopo l'ultimo aggiornamento, gli utenti di SmartDroid hanno visto in azione queste nuove impostazioni, anche se in tedesco.

Nonostante i progressi, l'accessibilità di Android Auto sui veicoli elettrici più diffusi è ancora inferiore a quella desiderata. Marchi come Tesla e Rivian hanno deciso consapevolmente di non includere Android Auto o CarPlay nei loro modelli, mentre altri come Polestar hanno optato per Android Automotive come sistema operativo nativo. Tuttavia, per altri marchi di veicoli elettrici come Kia, Nissan, Ford, solo per citarne alcuni, questo aggiornamento è una notizia promettente e attendiamo con ansia la sua più ampia adozione.

