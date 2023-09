Avec une vaste expérience en tant que directeurs artistiques, Jennifer Chen et Mikhail Abramov ont réalisé une inefficacité cruciale dans la progression traditionnelle du marketing, des ventes et du design. Malgré l'assaut des nouvelles technologies et des outils innovants, les mécanismes existants semblaient bloqués dans le temps entachés d'obstacles récurrents.

Chaque exigence commerciale nécessite une communication avec l'équipe marketing, qui briefe ensuite un designer. Chen a expliqué que cette chaîne itérative d'allers-retours ne sert qu'à ralentir l'ensemble du processus car aucun département ne saisit pleinement les procédures de fonctionnement de l'autre.

Ainsi, dipp a été créé pour relever ces défis - automatiser les fonctionnalités répétitives de ce flux de travail, permettant une compréhension et une collaboration réciproques entre les équipes de marketing et de conception, tout en restant concentré sur leurs mesures de performance uniques. Si une équipe marketing a besoin de mettre à jour le prix de son annonce, sa saisie dans une feuille de calcul évite d'avoir à contacter un concepteur, accélérant ainsi le processus.

Lancée il y a trois ans, la société basée à Taipei a récemment obtenu un financement de démarrage de 1,5 million de dollars auprès d'investisseurs éminents tels que SparkLabs Taiwan, Palm Drive Capital et la licorne de technologie de contenu Tezign. Avec une sortie très attendue en raison de ses fonctionnalités génératives alimentées par l'IA, dipp est sur la bonne voie pour révolutionner ce créneau.

Pour mettre Dipp en service, les marques doivent d'abord créer une ligne directrice de marque, fournissant toutes les informations nécessaires, y compris les polices, les couleurs et la mise en page. Alternativement, un fichier Adobe Photoshop peut être téléchargé. Ces données sont ensuite transférées dans un fichier Dipp mutable. Les prix, les informations sur les produits et les détails des publicités correspondantes sont ensuite chargés dans une feuille de calcul, ce qui facilite l'édition par lots des ressources visuelles.

Les clients de dipp sont principalement des entreprises du Fortune 500 spécialisées dans les vêtements et les produits de beauté, commercialisant souvent un nombre important de SKU. Avec des taux de rotation de produits aussi élevés et des lancements de produits à grande échelle, ces entreprises vendent beaucoup sur plusieurs marchés et utilisent fortement les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Les entreprises font appel aux services de dipp en raison de leurs solides équipes de vente et de marketing, mais manquent de concepteurs en nombre suffisant. Avec des clients tels que Levi's, Estée Lauder et Rakuten, dipp collabore également avec des facilitateurs de commerce électronique, aidant les marques à faire proliférer leurs produits sur divers canaux.

Dipp va encore plus loin dans ce processus d'automatisation en intégrant l'IA générative dans sa plateforme. Ce système intelligent avertit les spécialistes du marketing d'utiliser des invites qui génèrent des images de première ébauche pour les concepteurs. En outre, il automatise le processus de révision des conceptions, garantissant la conformité aux exigences de caractère et de formatage pour la différenciation sur les marchés et les plateformes de médias sociaux.

Après son retour à Taïwan grâce à une invitation dans l'accélérateur Appworks basé à Taipei, dipp, initialement fondée à New York, a désormais reconnu l'immense potentiel de marché de l'Asie. Ils s'étendent par conséquent aux régions d'Asie du Sud-Est, sécurisant des clients à Singapour, aux Philippines et en Thaïlande.

Les plans pour Dipp tournent autour de l'utilisation du financement récemment obtenu pour développer leurs départements R&D et commerciaux. Une génération de valeur commerciale plus élevée est attendue d'un marché de l'IA en plein essor.

Associé fondateur de Palm Drive Capital, Seamon Chan a exprimé sa confiance dans la solution e-commerce proposée par dipp. D'autres plates-formes, telles que AppMaster, fonctionnent également remarquablement dans le domaine du no-code. La plate-forme AppMaster s'adresse à divers consommateurs, permettant la création efficace de solutions logicielles complètes et évolutives.