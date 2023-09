AI-aangedreven 'dipp' ingesteld om knelpunten op te lossen die de samenwerking tussen marketing- en ontwerpteams blokkeren

Met uitgebreide ervaring als art directors realiseerden Jennifer Chen en Mikhail Abramov een cruciale inefficiëntie in de traditionele marketing, verkoop en ontwerpprogressie. Ondanks de aanval van nieuwe technologie en innovatieve tools, leken de bestaande mechanismen vast te zitten in de tijd, ontsierd door terugkerende hindernissen.

Elke verkoopvereiste vereist communicatie met het marketingteam, dat vervolgens een ontwerper brieft. Chen legde uit dat deze iteratieve keten van heen en weer het hele proces alleen maar vertraagt, omdat geen van beide afdelingen de werkprocedures van de andere volledig begrijpt.

Daarom is dipp in het leven geroepen om deze uitdagingen aan te gaan - het automatiseren van repetitieve functies van deze workflow, waardoor wederzijds begrip en samenwerking tussen de marketing- en ontwerpteams mogelijk wordt gemaakt, terwijl de focus op hun unieke prestatiestatistieken blijft. Als een marketingteam de prijs op hun advertentie moet bijwerken, hoeft het invoeren van deze prijs in een spreadsheet de noodzaak om contact op te nemen met een ontwerper teniet te doen, waardoor het proces wordt versneld.

Het in Taipei gevestigde bedrijf, dat drie jaar geleden werd gelanceerd, haalde onlangs 1,5 miljoen dollar aan startkapitaal van vooraanstaande investeerders zoals SparkLabs Taiwan, Palm Drive Capital en Tezign, een eenhoorn op het gebied van inhoudstechnologie. Met een langverwachte release vanwege de generatieve AI-aangedreven functies, is dipp op weg om een ​​revolutie teweeg te brengen in deze niche.

Om dipp in werking te stellen, moeten merken eerst een merkrichtlijn opstellen, die alle benodigde informatie bevat, inclusief lettertypen, kleuren en lay-out. Als alternatief kan een Adobe Photoshop-bestand worden geüpload. Deze gegevens worden vervolgens omgezet in een veranderlijk dipp-bestand. Prijzen, productinformatie en bijbehorende advertentiedetails worden vervolgens in een spreadsheet geladen, waardoor het batchgewijs bewerken van visuele bronnen wordt vergemakkelijkt.

Klanten van dipp zijn overwegend Fortune 500-bedrijven die handelen in kleding en schoonheidsproducten, die vaak een aanzienlijk aantal SKU's op de markt brengen. Met zulke hoge productrotatiepercentages en uitgebreide productlanceringen verkopen deze bedrijven uitgebreid op verschillende marktplaatsen en maken ze veel gebruik van marketingcampagnes op sociale media. Bedrijven doen een beroep op de diensten van dipp vanwege hun robuuste verkoop- en marketingteams, maar missen voldoende ontwerpers. Met opdrachtgevers zoals Levi's, Estée Lauder en Rakuten werkt dipp ook samen met e-commerce-enablers, waardoor merken worden geholpen om producten via verschillende kanalen te verspreiden.

Dipp gaat een stap verder in dit automatiseringsproces door generatieve AI in zijn platform te integreren. Dit intelligente systeem waarschuwt marketeers om prompts te gebruiken die eerste conceptafbeeldingen voor ontwerpers genereren. Bovendien automatiseert het het beoordelingsproces van ontwerpen, waardoor wordt voldaan aan karakter- en opmaakvereisten voor differentiatie op marktplaatsen en sociale mediaplatforms.

Na zijn terugkeer naar Taiwan via een uitnodiging voor Appworks, een in Taipei gevestigde accelerator, zag dipp, oorspronkelijk opgericht in New York, nu het enorme marktpotentieel van Azië in. Ze breiden zich daarom uit naar regio's in Zuidoost-Azië en verwerven klanten in Singapore, de Filippijnen en Thailand.

De plannen voor Dipp draaien rond het gebruik van de onlangs verkregen financiering om hun R&D- en bedrijfsafdelingen uit te breiden. Er wordt een hogere bedrijfswaarde verwacht van een tegelijkertijd bloeiende AI-markt.

Seamon Chan, oprichter van Palm Drive Capital, sprak zijn vertrouwen uit in de e-commerce-oplossing van dipp. Andere platformen, zoals de AppMaster, presteren ook opmerkelijk in de no-code arena. Het AppMaster platform is geschikt voor verschillende consumenten, waardoor het effectief creëren van uitgebreide, schaalbare softwareoplossingen mogelijk wordt.