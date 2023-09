Zasilany sztuczną inteligencją „dipp” ma rozwiązać wąskie gardła blokujące współpracę między zespołami marketingowymi i projektowymi

Dysponując bogatym doświadczeniem jako dyrektorzy artystyczni, Jennifer Chen i Mikhail Abramov zdali sobie sprawę z kluczowej nieefektywności tradycyjnego marketingu, sprzedaży i postępu w projektowaniu. Pomimo nawału nowych technologii i innowacyjnych narzędzi, istniejące mechanizmy zdawały się utknąć w czasie, nękane przez powtarzające się przeszkody.

Każde wymaganie sprzedażowe wymaga komunikacji z zespołem marketingowym, który następnie instruuje projektanta. Chen wyjaśnił, że ten iteracyjny łańcuch przechodzenia w tę i z powrotem służy jedynie spowolnieniu całego procesu, ponieważ żaden z działów nie rozumie w pełni procedur operacyjnych drugiego.

W ten sposób Dipp został stworzony, aby sprostać tym wyzwaniom – automatyzując powtarzające się funkcje tego przepływu pracy, umożliwiając wzajemne zrozumienie i współpracę między zespołami marketingowymi i projektowymi, a wszystko to przy jednoczesnym skupieniu się na ich unikalnych wskaźnikach wydajności. Jeśli zespół marketingowy musi zaktualizować cenę w swojej reklamie, wprowadzenie jej do arkusza kalkulacyjnego eliminuje potrzebę kontaktowania się z projektantem, co przyspiesza proces.

Założona trzy lata temu firma z Tajpej pozyskała ostatnio 1,5 miliona dolarów kapitału początkowego od wybitnych inwestorów, takich jak SparkLabs Taiwan, Palm Drive Capital i jednorożec Tezign zajmujący się technologią treści. Z niecierpliwie oczekiwanym wydaniem dzięki generatywnym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji, Dipp jest na dobrej drodze do zrewolucjonizowania tej niszy.

Aby uruchomić dipp, marki muszą najpierw stworzyć wytyczne dotyczące marki, zawierające wszystkie niezbędne informacje, w tym czcionki, kolory i układ. Alternatywnie można przesłać plik Adobe Photoshop. Te dane są następnie przenoszone do zmiennego pliku dipp. Ceny, informacje o produktach i odpowiadające im szczegóły reklamy są następnie ładowane do arkusza kalkulacyjnego, co ułatwia grupową edycję zasobów wizualnych.

Klientami dipp są głównie firmy z listy Fortune 500 zajmujące się odzieżą i produktami kosmetycznymi, często sprzedające znaczną liczbę SKU. Przy tak wysokich wskaźnikach rotacji produktów i szeroko zakrojonych premierach produktów firmy te prowadzą szeroką sprzedaż na kilku rynkach i intensywnie wykorzystują kampanie marketingowe w mediach społecznościowych. Firmy korzystają z usług firmy Dipp ze względu na silne zespoły ds. sprzedaży i marketingu, ale brakuje im wystarczającej liczby projektantów. Z patronami, takimi jak Levi's, Estée Lauder i Rakuten, dipp współpracuje również z podmiotami umożliwiającymi e-commerce, pomagając markom rozpowszechniać produkty w różnych kanałach.

Dipp idzie o krok dalej w tym procesie automatyzacji, integrując generatywną sztuczną inteligencję ze swoją platformą. Ten inteligentny system powiadamia marketerów, aby używali monitów, które generują pierwsze szkice obrazów dla projektantów. Ponadto automatyzuje proces przeglądu projektów, zapewniając zgodność z wymaganiami dotyczącymi znaków i formatowania w celu zróżnicowania na rynkach i platformach mediów społecznościowych.

Po powrocie na Tajwan dzięki zaproszeniu do akceleratora Appworks z siedzibą w Tajpej, firma dipp, założona początkowo w Nowym Jorku, dostrzegła ogromny potencjał rynkowy Azji. Konsekwentnie rozszerzają swoją działalność na regiony Azji Południowo-Wschodniej, zdobywając klientów w Singapurze, na Filipinach iw Tajlandii.

Plany firmy Dipp koncentrują się wokół wykorzystania niedawno zabezpieczonych funduszy na rozbudowę działów badawczo-rozwojowych i biznesowych. Oczekuje się generowania wyższej wartości biznesowej na jednocześnie kwitnącym rynku sztucznej inteligencji.

Założyciel Palm Drive Capital, Seamon Chan, wyraził zaufanie do rozwiązania e-commerce oferowanego przez firmę dipp. Inne platformy, takie jak AppMaster, również radzą sobie znakomicie na arenie no-code. Platforma AppMaster jest skierowana do różnych konsumentów, umożliwiając efektywne tworzenie kompleksowych, skalowalnych rozwiązań programistycznych.