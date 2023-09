'Dipp' do AI hỗ trợ được thiết lập để giải quyết các nút cổ chai ngăn cản sự hợp tác giữa các nhóm tiếp thị và thiết kế

Với nhiều kinh nghiệm làm giám đốc nghệ thuật, Jennifer Chen và Mikhail Abramov đã nhận ra sự kém hiệu quả nghiêm trọng trong quá trình tiếp thị, bán hàng và thiết kế truyền thống. Bất chấp sự tấn công dữ dội của công nghệ mới và các công cụ sáng tạo, các cơ chế hiện có dường như bị mắc kẹt trong thời gian bởi những rào cản lặp đi lặp lại.

Mọi yêu cầu bán hàng đều cần phải liên lạc với nhóm tiếp thị, sau đó nhóm này sẽ tóm tắt cho nhà thiết kế. Chen giải thích rằng chuỗi lặp đi lặp lại này chỉ làm chậm toàn bộ quá trình vì không bộ phận nào nắm bắt đầy đủ các quy trình vận hành của bộ phận kia.

Do đó, dipp đã được tạo ra để giải quyết những thách thức này - tự động hóa các tính năng lặp đi lặp lại của quy trình công việc này, cho phép hiểu biết lẫn nhau và cộng tác giữa các nhóm tiếp thị và thiết kế, trong khi vẫn tập trung vào các chỉ số hiệu suất duy nhất của họ. Nếu nhóm tiếp thị cần cập nhật giá trên quảng cáo của họ, việc nhập giá đó vào bảng tính sẽ loại bỏ nhu cầu liên hệ với nhà thiết kế, do đó đẩy nhanh quá trình.

Ra mắt cách đây ba năm, công ty có trụ sở tại Đài Bắc gần đây đã nhận được 1,5 triệu đô la tài trợ hạt giống từ các nhà đầu tư nổi tiếng như SparkLabs Đài Loan, Palm Drive Capital và kỳ lân công nghệ nội dung Tezign. Với một bản phát hành được háo hức mong đợi nhờ các tính năng được hỗ trợ bởi AI, dipp đang đi đúng hướng để cách mạng hóa thị trường ngách này.

Để đưa dipp vào hoạt động, trước hết các thương hiệu phải tạo ra một brand guidelines, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết bao gồm phông chữ, màu sắc và bố cục. Ngoài ra, có thể tải lên tệp Adobe Photoshop. Dữ liệu này sau đó được chuyển thành tệp nhúng có thể thay đổi. Giá, thông tin sản phẩm và chi tiết quảng cáo tương ứng sau đó được tải vào bảng tính, tạo điều kiện chỉnh sửa hàng loạt tài nguyên hình ảnh.

Khách hàng của dipp chủ yếu là các công ty trong danh sách Fortune 500 kinh doanh các sản phẩm may mặc và làm đẹp, thường tiếp thị một số lượng lớn SKU. Với tỷ lệ luân chuyển sản phẩm cao và ra mắt sản phẩm rộng rãi như vậy, các công ty này bán rộng rãi trên một số thị trường và tận dụng rất nhiều chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội. Các doanh nghiệp tranh thủ các dịch vụ của dipp nhờ đội ngũ tiếp thị và bán hàng mạnh mẽ của họ nhưng lại thiếu các nhà thiết kế đủ. Với những khách hàng quen như Levi's, Estée Lauder và Rakuten, dipp cũng hợp tác với những người hỗ trợ thương mại điện tử, hỗ trợ các thương hiệu phổ biến sản phẩm trên nhiều kênh khác nhau.

Dipp đưa quá trình tự động hóa này tiến thêm một bước bằng cách tích hợp AI tổng quát vào nền tảng của mình. Hệ thống thông minh này thông báo cho các nhà tiếp thị sử dụng lời nhắc tạo hình ảnh phác thảo đầu tiên cho các nhà thiết kế. Hơn nữa, nó tự động hóa quá trình xem xét các thiết kế, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về ký tự và định dạng để tạo sự khác biệt trên thị trường và nền tảng truyền thông xã hội.

Sau khi chuyển trở lại Đài Loan thông qua lời mời tham gia Appworks, công ty tăng tốc có trụ sở tại Đài Bắc, ban đầu được thành lập ở New York, hiện đã nhận ra tiềm năng thị trường to lớn của châu Á. Do đó, họ đang mở rộng sang các khu vực Đông Nam Á, đảm bảo khách hàng ở Singapore, Philippines và Thái Lan.

Các kế hoạch dành cho Dipp xoay quanh việc sử dụng nguồn vốn được bảo đảm gần đây để mở rộng bộ phận R&D và kinh doanh của họ. Việc tạo ra giá trị kinh doanh cao hơn được dự đoán từ một thị trường AI đang phát triển đồng thời.

Đối tác sáng lập của Palm Drive Capital, Seamon Chan bày tỏ sự tin tưởng vào giải pháp thương mại điện tử do dipp cung cấp. Các nền tảng khác, chẳng hạn như AppMaster, cũng hoạt động đáng kể trong lĩnh vực no-code. Nền tảng AppMaster phục vụ cho nhiều người tiêu dùng khác nhau, cho phép tạo ra các giải pháp phần mềm toàn diện, có thể mở rộng một cách hiệu quả.