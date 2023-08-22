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Dipp на базе искусственного интеллекта устраняет узкие места, препятствующие сотрудничеству между отделами маркетинга и дизайна

22, авг. 2023
Dipp на базе искусственного интеллекта устраняет узкие места, препятствующие сотрудничеству между отделами маркетинга и дизайна

Имея большой опыт работы арт-директорами, Дженнифер Чен и Михаил Абрамов осознали критическую неэффективность традиционного маркетинга, продаж и развития дизайна. Несмотря на натиск новых технологий и новаторских инструментов, существующие механизмы, казалось, застряли во времени, омраченные повторяющимися препятствиями.

Каждое требование продаж требует общения с маркетинговой командой, которая затем информирует дизайнера. Чен объяснил, что эта итеративная цепочка туда и обратно служит только для замедления всего процесса, потому что ни один из отделов полностью не понимает операционные процедуры другого.

Таким образом, dipp был создан для решения этих задач — автоматизации повторяющихся функций этого рабочего процесса, обеспечения взаимопонимания и сотрудничества между отделами маркетинга и дизайна, при этом оставаясь сосредоточенными на своих уникальных показателях производительности. Если маркетинговой команде необходимо обновить цену в своем объявлении, ввод ее в электронную таблицу устраняет необходимость связываться с дизайнером, что ускоряет процесс.

Основанная три года назад тайбэйская фирма недавно получила начальное финансирование в размере 1,5 млн долларов от именитых инвесторов, таких как SparkLabs Taiwan, Palm Drive Capital и единорога контент-технологий Tezign. С долгожданным выпуском из-за его генеративных функций на основе искусственного интеллекта dipp находится на пути к революционному изменению этой ниши.

Чтобы запустить dipp, бренды должны сначала создать руководство по бренду, предоставив всю необходимую информацию, включая шрифты, цвета и макет. Кроме того, можно загрузить файл Adobe Photoshop. Затем эти данные переводятся в изменяемый dipp-файл. Затем цены, информация о продукте и соответствующая информация о рекламе загружаются в электронную таблицу, что облегчает пакетное редактирование визуальных ресурсов.

Клиентами dipp являются преимущественно компании из списка Fortune 500, занимающиеся одеждой и косметическими товарами, которые часто продают значительное количество SKU. Благодаря таким высоким показателям ротации продуктов и обширным запускам продуктов эти компании широко продают на нескольких торговых площадках и активно используют маркетинговые кампании в социальных сетях. Предприятия пользуются услугами dipp из-за наличия у них сильных отделов продаж и маркетинга, но им не хватает дизайнеров. С такими покровителями, как Levi's, Estée Lauder и Rakuten, dipp также сотрудничает с поставщиками услуг электронной коммерции, помогая брендам распространять товары по различным каналам.

Dipp продвигает этот процесс автоматизации на шаг вперед, интегрируя генеративный ИИ в свою платформу. Эта интеллектуальная система уведомляет маркетологов об использовании подсказок, которые создают первые черновики изображений для дизайнеров. Кроме того, он автоматизирует процесс проверки дизайна, обеспечивая соответствие требованиям к символам и форматированию для дифференциации на рынках и платформах социальных сетей.

Вернувшись на Тайвань благодаря приглашению в тайбэйский акселератор Appworks, компания dipp, первоначально основанная в Нью-Йорке, теперь осознала огромный рыночный потенциал Азии. Следовательно, они расширяются в регионы Юго-Восточной Азии, обеспечивая клиентов в Сингапуре, на Филиппинах и в Таиланде.

Планы Dipp вращаются вокруг использования недавно полученного финансирования для расширения своих отделов исследований и разработок и бизнеса. Ожидается, что одновременно процветающий рынок искусственного интеллекта повысит ценность бизнеса.

Партнер-основатель Palm Drive Capital Симон Чен выразил уверенность в решении для электронной коммерции, предлагаемом dipp. Другие платформы, такие как AppMaster, также замечательно работают на арене no-code. Платформа AppMaster ориентирована на различных потребителей и позволяет эффективно создавать комплексные масштабируемые программные решения.

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