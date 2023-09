'dipp' alimentado por IA definido para dissolver gargalos que bloqueiam a colaboração entre as equipes de marketing e design

Com vasta experiência como diretores de arte, Jennifer Chen e Mikhail Abramov perceberam uma ineficiência crucial na progressão tradicional de marketing, vendas e design. Apesar do ataque de novas tecnologias e ferramentas inovadoras, os mecanismos existentes pareciam estar parados no tempo marcados por obstáculos recorrentes.

Cada requisito de vendas exige comunicação com a equipe de marketing, que então informa um designer. Chen explicou que essa cadeia iterativa de ida e volta serve apenas para desacelerar todo o processo, porque nenhum dos departamentos compreende totalmente os procedimentos operacionais do outro.

Assim, o dipp foi criado para enfrentar esses desafios - automatizando recursos repetitivos desse fluxo de trabalho, permitindo entendimento recíproco e colaboração entre as equipes de marketing e design, mantendo o foco em suas métricas de desempenho exclusivas. Se uma equipe de marketing precisar atualizar o preço de seu anúncio, inseri-lo em uma planilha elimina a necessidade de entrar em contato com um designer, agilizando o processo.

Lançada há três anos, a empresa com sede em Taipei obteve recentemente US$ 1,5 milhão em financiamento inicial de investidores eminentes como SparkLabs Taiwan, Palm Drive Capital e o unicórnio de tecnologia de conteúdo Tezign. Com um lançamento ansiosamente esperado devido a seus recursos gerados por IA, o dipp está no caminho certo para revolucionar esse nicho.

Para colocar o dipp em operação, as marcas devem primeiro criar uma diretriz de marca, fornecendo todas as informações necessárias, incluindo fontes, cores e layout. Alternativamente, um arquivo do Adobe Photoshop pode ser carregado. Esses dados são então transferidos para um arquivo dipp mutável. Preços, informações de produtos e detalhes de anúncios correspondentes são carregados em uma planilha, facilitando a edição em lote de recursos visuais.

Os clientes da dipp são predominantemente empresas da Fortune 500 que lidam com produtos de vestuário e beleza, muitas vezes comercializando um número significativo de SKUs. Com taxas tão altas de rotação de produtos e extensos lançamentos de produtos, essas empresas vendem extensivamente em vários mercados e utilizam fortemente campanhas de marketing de mídia social. As empresas contratam os serviços da dipp devido às suas robustas equipes de vendas e marketing, mas carecem de designers suficientes. Com patrocinadores como Levi's, Estée Lauder e Rakuten, a dipp também colabora com facilitadores de comércio eletrônico, ajudando marcas a proliferar produtos em diversos canais.

A Dipp leva esse processo de automação um passo adiante ao integrar IA generativa em sua plataforma. Esse sistema inteligente notifica os profissionais de marketing para usar prompts que geram imagens de primeiro rascunho para os designers. Além disso, automatiza o processo de revisão de designs, garantindo o cumprimento dos requisitos de caráter e formatação para diferenciação em marketplaces e plataformas de mídia social.

Ao fazer a transição de volta para Taiwan por meio de um convite para a Appworks, aceleradora baseada em Taipei, a dipp, inicialmente fundada em Nova York, agora reconhecia o imenso potencial de mercado da Ásia. Consequentemente, eles estão se expandindo para regiões do Sudeste Asiático, garantindo clientes em Cingapura, Filipinas e Tailândia.

Os planos da Dipp giram em torno da utilização do financiamento recentemente garantido para expandir seus departamentos de P&D e negócios. Maior geração de valor de negócios é antecipada a partir de um mercado de IA simultaneamente florescente.

Sócio fundador da Palm Drive Capital, Seamon Chan expressou confiança na solução de e-commerce oferecida pela dipp. Outras plataformas, como o AppMaster, também apresentam um desempenho notável na arena no-code. A plataforma AppMaster atende a vários consumidores, permitindo a criação eficaz de soluções de software abrangentes e escaláveis.